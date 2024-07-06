Η Ακτοφυλακή των Φιλιππίνων (PCG) ανακοίνωσε το Σάββατο ότι το μεγαλύτερο σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής αγκυροβόλησε στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) των Φιλιππίνων στη Νότια Σινική Θάλασσα, σε μία προσπάθεια του Πεκίνου να εκφοβίσει τη Μανίλα.

Η ενέργεια αυτή του κινεζικού πλοίου με μήκος 165 μέτρα, στην ΑΟΖ των Φιλιππίνων που έχει μήκος 370,4 χιλιόμετρα έγινε τη 2α Ιουλίου, δήλωσε ο Τζέι Ταριέλα εκπρόσωπος της PCG, σε ένα ειδησεογραφικό φόρουμ.

Η PCG προειδοποίησε το κινεζικό πλοίο ότι βρίσκονταν στην ΑΟΖ των Φιλιππίνων ζητώντας του να δηλώσει τις προθέσεις του, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

