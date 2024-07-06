Τον αγώνα της εθνικής Τουρκίας έναντι της Ολλανδίας στο EURO 2024, θα παρακολουθήσει σήμερα στο Βερολίνο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά το διπλωματικό επεισόδιο με την Τουρκία που προκάλεσε ο Τούρκος ποδοσφαιριστής Μερίχ Ντεμιράλ, ο οποίος στον αγώνα με την Αυστρία πριν λίγες ημέρες, χαιρέτησε μέσα στο γήπεδο με το σήμα των εθνικιστών Γκρίζων Λύκων.

Η πειθαρχική έρευνα που διέταξε η UEFA κατά την Ντεμιράλ προκάλεσε την αντίδραση όχι μόνο του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ της Τουρκίας και της διοργανώτριας χώρας Γερμανίας.

Στη συνέχεια, ο Τούρκος πρόεδρος ακύρωσε τη συμμετοχή του σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών, στο Αζερμπαϊτζάν και ανακοίνωσε ότι θα παρευρεθεί στον σημερινό αγώνα στο Βερολίνο για να στηρίξει την εθνική ομάδα της χώρας του.

Στην επίσκεψη του Ερντογάν στο γήπεδο απόψε αποδίδεται πολύ μεγάλη σημασία.

Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, στο στάδιο αύριο θα βρίσκονται χιλιάδες Τούρκοι φίλαθλοι και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος που ο Ερντογάν θα τους χαιρετήσει, αν θα υιοθετήσει δλδ τον χαιρετισμό των Γκρίζων Λύκων ή θα κάνει το σήμα του δικού του κόμματος.

Εκνευρισμός στην Άγκυρα για την ποινή δύο αγωνιστικών της UEFA στον Ντεμιράλ

Επιπλέον εκνευρισμό προκάλεσε στην Άγκυρα η ποινή δύο αγωνιστικών που επέβαλε επίσημα η UEFA στον Τούρκο ποδοσφαιριστή Μερίχ Ντεμιράλ, κάνοντας λόγο για «προκατάληψη» κατά των ξένων.

«Λυπούμαστε που η UEFA απέκλεισε τον εθνικό μας ποδοσφαιριστή Μερίχ Ντεμιράλ για δύο αγώνες. Διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις διοργανώνονται για να φέρουν κοινωνίες και χώρες πιο κοντά.

Αυτή η απόφαση έχει προκαλέσει βαθιά απογοήτευση στους πολίτες μας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και ενίσχυσε την εκτίμηση ότι η τάση της προκατάληψης κατά των ξένων αυξάνεται σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες» ανεφέρει σε ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

