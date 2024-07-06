Ο νέος πρόεδρος του Ιράν, ο μετριοπαθής, χαμηλών τόνων Μασούντ Πεζεσκιάν έχει επωμιστεί τις ελπίδες εκατομμυρίων Ιρανών που επιζητούν λιγότερους περιορισμούς στις κοινωνικές ελευθερίες, αλλά και μία πιο ρεαλιστική εξωτερική πολιτική.

Ο Πεζεσκιάν, νίκησε τον σκληροπυρηνικό Σαΐντ Τζαλιλί στο δεύτερο γύρο των χθεσινών προεδρικών εκλογών, ενώ είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, το οποίο, είναι πιθανό να είναι ευπρόσδεκτο από τις παγκόσμιες δυνάμεις που ελπίζουν ότι ο ίδιος, είναι ενδεχόμενο να αναζητήσει την ειρηνική εκτόνωση των εντάσεων μεταξύ του Ιράν και της Δύσης, αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το οποίο αναπτύσσεται ταχύτατα.

Ο Πεζεσκιάν κατάφερε να νικήσει προσελκύοντας ένα εκλογικό σώμα, ο πυρήνας του οποίου πιστεύεται ότι είναι η αστική μεσαία τάξη και οι νέοι ψηφοφόροι που έχουν ευρύτατα απογοητευτεί εδώ και χρόνια, από την εφαρμογή σκληρών μέτρων από τις δυνάμεις ασφαλείας που κατέστειλαν κάθε δημόσια απόκλιση από την πιστή τήρηση του ισλαμικού τυπικού.

Ηλικίας 69 ετών και χειρουργός στο επάγγελμα, ο Μασούντ Πεζεσκιάν είναι βουλευτής της Ταμπρίζ, της μεγάλης πόλης του βορειοδυτικού Ιράν, και έχει περιορισμένη κυβερνητική πείρα, η οποία συνοψίζεται σε μια θέση υπουργού Υγείας από το 2001 ως το 2005 στη μεταρρυθμιστική κυβέρνηση του Μοχαμάντ Χαταμί.

Ο 69χρονος καρδιοχειρουργός έχει υποσχεθεί ότι θα προωθήσει μία ρεαλιστική εξωτερική πολιτική, θα αποκλιμακώσει τις εντάσεις για τις διαπραγματεύσεις που έχουν τελματωθεί με τις μεγάλες δυνάμεις για την αναζωογόνηση της συμφωνίας του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και θα βελτιώσει την προοπτική της ιρανικής κοινωνίας για κοινωνική φιλελευθεροποίηση και πολιτικό πλουραλισμό.

Ο Πεζεσκιάν δεν δίστασε να επικρίνει την εξουσία στη διάρκεια του κινήματος διαμαρτυρίας που προκλήθηκε από το θάνατο της Μαχσά Αμινί το Σεπτέμβριο του 2022 ενώ βρισκόταν υπό κράτηση. Υποστηρίζει επίσης μια αναθέρμανση των σχέσεων του Ιράν με τις δυτικές χώρες, με πρώτες τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να αρθούν οι κυρώσεις που πλήττουν σκληρά την οικονομία.

Ο Πεζεσκιάν επικράτησε του υπερσυντηρητικού Σαΐντ Τζαλιλί στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών

Ο Πεζεσκιάν επικράτησε του υπερσυντηρητικού Σαΐντ Τζαλιλί στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, εξασφαλίζοντας 16.384.403 ψήφους έναντι 13.538.179 του αντιπάλου του.

Το ποσοστό συμμετοχής στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών ήταν μόλις 49,8%.

Από τις 14 προεδρικές εκλογές που έχουν διεξαχθεί μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, μέχρι τώρα μόνο μία, το 2005, είχε κριθεί στο δεύτερο γύρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.