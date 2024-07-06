H Χαμάς αποδέχεται μία αμερικανική πρόταση για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτών και των αντρών, 16 ημέρες μετά από την πρώτη φάση μιας συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα στο Reuters μία ανώτερη πηγή της Χαμάς.

Η ισλαμιστική παραστρατιωτική οργάνωση απέσυρε ένα αίτημα που είχε αρχική προϋπόθεση την δέσμευση του Ισραήλ σε μία μόνιμη κατάπαυση του πυρός, πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, επιτρέποντας στις διαπραγματεύσεις να το πετύχουν αυτό στη διάρκεια των έξι εβδομάδων της πρώτης φάσης, δήλωσε ανώνυμα η πηγή στο Reuters, καθώς οι αρχικές συνομιλίες διεξάγονται με μυστικότητα.

Ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος που βρίσκεται κοντά στις διεθνείς διαμεσολαβητικές προσπάθειες ειρήνευσης, δήλωσε ότι η πρόταση αυτή, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία συμφωνία πλαίσιο, αν αγκαλιαστεί από το Ισραήλ, ενώ θα μπορούσε να τερματίσει το εννεάμηνο πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα.

Μία πηγή προσκείμενη στη διαπραγματευτική ομάδα του Ισραήλ, μιλώντας ανώνυμα, τόνισε ότι τώρα υπάρχει μία πραγματική ευκαιρία για την επίτευξη μιας συμφωνίας.

Η δήλωση αυτή, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις τοποθετήσεις του Ισραήλ σε προηγούμενες διαπραγματευτικές προσπάθειες, όταν Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωναν πως το ενδεχόμενο προϋποθέσεων από τη Χαμάς ήταν μη αποδεκτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

