Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι σταματούν τις επιθέσεις τους κατά εμπορικών πλοίων που πλέουν στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Στα πρώτα σχόλιά του μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας εκεχειρίας που ανακοινώθηκε την Πέμπτη, ο ηγέτης της υεμενίτικης οργάνωσης Αμπντουλ Μαλίκ Αλ-Χούθι, ανέφερε ότι η οργάνωση θα συμμορφωθεί με τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, υποδηλώνοντας ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον εμπορικών πλοίων αλλά και κατά του Ισραήλ.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις των Χούθι θα ξαναρχίσουν σε περίπτωση που το Ισραήλ παραβιάσει τη συμφωνία εκεχειρίας, που σημαίνει ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες θα παραμείνουν επιφυλακτικών όσον αφορά την επανέναρξη των δρομολογίων τους που περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα στάδια εφαρμογής της συμφωνίας», δήλωσε ο Αμπντούλ Μαλίκ Αλ-Χούθι κατά τη διάρκεια ομιλίας του την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι σε «οποιαδήποτε παραβίαση, σφαγή ή πολιορκία εκ μέρους του Ισραήλ – θα είμαστε άμεσα έτοιμοι να παράσχουμε στρατιωτική υποστήριξη στους Παλαιστίνιους». Δεν διευκρίνισε ωστόσο αν αναφερόταν σε επιθέσεις κατά του Ισραήλ ή κατά πλοίων.

Η υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την Κυριακή, καθώς πρέπει να προηγηθεί η έγκριση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ.

Η απόφαση των Χούθι πάντως αποτελεί μια θετική εξέλιξη για τις ναυτιλιακές και ναυτασφαλιστικές εταιρείες, καθώς οι επιθέσεις των Χούθι στη νότια Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν με πυραύλους και drones, που βύθισαν ορισμένα πλοία και προκάλεσαν ζημιές σε πολλά άλλα, έχουν αναγκάσει τις περισσότερες ναυτιλιακές να αποφεύγουν αυτόν τον ζωτικής σημασίας θαλάσσιο διάδρομο.

Υπενθυμίζεται ότι η ισλαμιστική και υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση των Χούθι, που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από τις ΗΠΑ, ξεκίνησε επιθέσεις κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν στα τέλη του 2023, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους και εν μέσω του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Οι επιθέσεις αυτές ανάγκασαν τα περισσότερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που συνδέονται με τη Δύση και πραγματοποιούν δρομολόγια μεταξύ Ασίας και Ευρώπης να επιλέξουν την πολύ μεγαλύτερη διαδρομή γύρω από τη νότια Αφρική προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο των επιθέσεων. Αυτό συμπίεσε την παγκόσμια ναυτιλιακή ικανότητα, καθώς ο περίπλους του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας διαρκεί πολύ περισσότερο χρόνο, γεγονός που εκτίναξε και τους ναύλους.



Πηγή: skai.gr

