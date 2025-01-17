Συνεδριάζει αυτή την ώρα το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ το οποίο απαρτίζεται από 11 μέλη. Το πλήρες υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να συνεδριάσει το Σάββατο το απόγευμα για να εγκρίνει τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Πριν από τη συνεδρίαση, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με τη διαπραγματευτική ομάδα που επέστρεψε από την Ντόχα όπου και συζήτησαν σχετικά με τη συμφωνία που επετεύχθη.

Νωρίτερα όπως έγινε γνωστό, ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαζέλ Σμότριχ ήρθε σε συμφωνία με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να καταψηφίσει το κόμμα του τη συμφωνία με τη Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αλλά να μην φύγει από την κυβέρνηση, σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινά μέσων ενημέρωσης.

Ο ακροδεξιός υπουργός ζητά να επιστρέψει ο ισραηλινός στρατός στη Γάζα και να συνεχίσει να πολεμά τη Χαμάς μετά την προσωρινή κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση ομήρων.

Ο Σμότριχ και το κόμμα του «Θρησκευτικός Σιωνισμός» θα καταψηφίσουν τη συμφωνία, αλλά θα παραμείνουν στην κυβέρνηση, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

Αμετακίνητος ο Μπεν Γκβιρ

Ο άλλος ακροδεξιός εταίρος του Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Μπεν Γκβιρ, επανέλαβε ότι το κόμμα του θα αποχωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπισμό εάν εγκριθεί η συμφωνία.

«Αγαπώ τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και θα φροντίσω να συνεχίσει να είναι πρωθυπουργός, αλλά θα φύγω γιατί η συμφωνία που υπέγραψε είναι καταστροφική. Απελευθερώνει εκατοντάδες τρομοκράτες με αίμα στα χέρια τους, οι οποίοι, μετά την απελευθέρωσή τους, θα επιδιώξουν να δολοφονήσουν τον επόμενο Εβραίο. Επιτρέπει την επιστροφή χιλιάδων τρομοκρατών στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας με όπλα, όταν στόχος τους είναι να δολοφονήσουν Εβραίους. Βλάπτει την ικανότητα του Ισραήλ να αμύνεται στο διάδρομο της Φιλαδέλφειας και σε άλλα σημαντικά σημεία. Και αναιρεί όλες τις πολεμικές επιτυχίες που μας κόστισαν τόσο πολύ αίμα» λέει σε μια εκτενή δήλωση.

Ο ακροδεξιός υπουργός επαναλαμβάνει επίσης ότι εάν ο Ισραηλινός Στρατός συνεχίσει να πολεμά τη Χαμάς μετά από μια παύση για την απελευθέρωση ομήρων, το κόμμα του θα προσφερθεί να επιστρέψει στην κυβέρνηση.

«Δεν θα ανατρέψουμε αυτή την κυβέρνηση και θα τη στηρίξουμε απ' έξω, αλλά δεν θα είμαστε εταίροι σε μια ηττοπαθή συμφωνία», λέει.

Η συμφωνία με τον Σμότριχ φαίνεται ότι διασώζει την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στη δημοσιότητα τα ονόματα των πρώτων 33 ομήρων που αφήνονται ελεύθεροι

Στο Ισραήλ δημοσιοποιήθηκε η λίστα με τους 33 ομήρους που πρόκειται να απελευθερωθούν στο πρώτο στάδιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Το Ισραήλ πιστεύει ότι οι περισσότεροι από τους 33 είναι ζωντανοί.

Κάθε μέρα, μόλις παραληφθούν οι όμηροι από τα στρατεύματα του IDF και οι οικογένειες ενημερωθούν, το Γραφείο του Πρωθυπουργού θα εκδίδει ανακοίνωση με τα ονόματα των αιχμαλώτων που έχουν απελευθερωθεί.

Την Κυριακή το μεσημέρι οι πρώτες απελευθερώσεις

Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι παρά τις καθυστερήσεις στην υπογραφή της συμφωνίας και την έγκρισή της από την κυβέρνηση, οι πρώτοι όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν την Κυριακή, όπως είχε προγραμματιστεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μόλις εγκριθεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τόσο από το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας όσο και από το πλήρες υπουργικό συμβούλιο και τεθεί σε ισχύ, «η απελευθέρωση των ομήρων μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό».

Πηγή: skai.gr

