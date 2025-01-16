Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις τις τελευταίες ώρες στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία στη Γάζα. Σύμφωνα με αμερικανική πηγή, την οποία επικαλείται το Axios, Ισραήλ και Χαμάς ξεπέρασαν τις διαφωνίες που προέκυψαν την τελευταία στιγμή και κατέληκαν εκ νέου σε συμφωνία για κατάπαυση πυρός έξι εβδομάδων στη Γάζα και για την ανταλλαγή των ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, το Ισραήλ δεν σκοπεύει να αποσύρει τα στρατεύματά του από τη Γάζα, αλλά και από τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας, γεγονός που ενδεχομένως να αποτελέσει ένα ακόμα «σγκάθι» στην εφαρμογή του σχεδίου, καθώς αποτελεί βασικό όρο που θέτει η Χαμάς.

Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, τόνισε ότι «Είμαι αισιόδοξος και πεποισμένος για την εφαρμογή της συμφωνίας, που θα ξεκινήσει την Κυριακή».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ, αύριο Παρασκευή θα συνεδριάσει εκ νέου το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, προκειμένου να μελετήσει τη συμφωνία και να καταλήξει στην έγκρισή της ή όχι.

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου τόνισε ότι η συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή την Κυριακή, δίχως την παραμικρή αναβολή.

«Τα δύο μέρη πρέπει να εργαστούν ώστε να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας και δη εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν οριστεί», τόνισε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του.

Το Κάιρο ζήτησε επίσης να εφαρμοστεί το πλάνο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και να καταρτιστεί ένα σαφές πλάνο για την επόμενη ημέρα στην περιοχή και την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Οι τρεις φάσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας:

Θρίλερ τις τελευταίες 24 ώρες για τη συμφωνία

Νωρίτερα, το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ αποφάσισε να καθυστερήσει την προγραμματισμένη για την Πέμπτη συνάντηση για να συζητηθεί η συμφωνία, αναβάλλοντας έτσι ένα βασικό βήμα για την εφαρμογή της συμφωνίας. Το γραφείο του πρωθυπουργού είπε ότι το υπουργικό συμβούλιο δεν θα συνεδριάσει έως ότου οι Ισραηλινοί διαπραγματευτές δηλώσουν ότι η Χαμάς είχε αποδεχθεί όλες τις πτυχές της συμφωνίας.

«Η Χαμάς ανακαλεί τις ρητές συμφωνίες που συμφωνήθηκαν με τους μεσολαβητές και το Ισραήλ σε μια απόπειρα εκβιασμού την τελευταία στιγμή» επισήμανε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Σημειώνεται ότι η συμφωνία προβλέπει πολλαπλές φάσεις, ξεκινώντας με την αρχική απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς και Παλαιστίνιων κρατουμένων από το Ισραήλ ενώ ανθρωπιστική βοήθεια θα εισέρχεται παράλληλα στη Γάζα. Η Χαμάς και το Ισραήλ θα διαπραγματευθούν τους όρους μιας πιο διαρκούς εκεχειρίας στο αρχικό στάδιο.

Τριγμοί στον κυβερνητικό συνασπισμό

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι δηλώσεις του Νετανιάχου αντανακλούσαν απλώς ένα τέχνασμα για να κρατήσει ενωμένο τον διχασμένο συνασπισμό του ή αν όντως η συμφωνία κινδυνεύει να απορριφθεί. Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς είπε ότι η ομάδα παραμένει «δεσμευμένη» στη συμφωνία που ανακοινώθηκε από τους μεσολαβητές.

Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χαμάς ότι υπαναχωρεί στη συμφωνία η οποία δίνει στο Ισραήλ το δικαίωμα του βέτο για την απελευθέρωση κρατούμενων που έχουν καταδικαστεί για φόνο.

Ο Νετανιάχου έχει βρεθεί αντιμέτωπος με μεγάλη εσωτερική πίεση για να φέρει στο σπίτι τους εναπομείναντες ομήρους, αλλά οι ακροδεξιοί εταίροι του στον συνασπισμό έχουν απειλήσει να ρίξουν την κυβέρνησή του εάν κάνει πάρα πολλές παραχωρήσεις. Αν και έχει αρκετή υποστήριξη από την αντιπολίτευση για να εγκρίνει τη συμφωνία ακόμη και χωρίς τους εταίρους του, κάτι τέτοιο θα αποδυνάμωνε τον συνασπισμό του.

Ένας από τους ακροδεξιούς συμμάχους του, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, έχει ήδη ταχθεί κατά της συμφωνίας. Παράλληλα, ο Μπέζαλελ Σμότριχ, δημοσίευσε στο X αργά την Τετάρτη ότι απαιτεί «απόλυτη βεβαιότητα» ότι το Ισραήλ μπορεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο αργότερα, αποκαλώντας την τρέχουσα συμφωνία «κακή και επικίνδυνη».

Η αποχώρηση και των δύο παρατάξεων θα αποσταθεροποιούσε σοβαρά την κυβέρνηση και θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές.

Επιδρομές παρά τη συμφωνία

Εν τω μεταξύ, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν δεκάδες ανθρώπους σε όλη την κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας την Τετάρτη και την Πέμπτη το πρωί και μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης και κατοίκους του θύλακα. Το WAFA, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Παλαιστινιακής Αρχής, ανέφερε ότι πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αρκετούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας.

Ειδικότερα, τουλάχιστον 72 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα, ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Σε προηγούμενες συγκρούσεις, και οι δύο πλευρές έχουν εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τις τελευταίες ώρες πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία.

Αντιδράσεις από Ισραηλινούς πολίτες

Αντιδράσεις κατά της συμφωνίας σημειώνονται και από Ισραηλινούς πολίτες. Μια ομάδα που εκπροσωπούσε ορισμένες οικογένειες στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη Γάζα πραγματοποίησε διαδήλωση την Πέμπτη κατά της κατάπαυσης του πυρός.

Το φόρουμ Gvura αντιτίθεται στη συμφωνία, λέγοντας ότι δεν θα οδηγήσει στην καταστροφή της Χαμάς και ότι θα απελευθερώσει Παλαιστίνιους που καταδικάστηκαν για φόνους κατά των Ισραηλινών.

Η ομάδα έστησε σειρές από εικονικά φέρετρα ντυμένα με την ισραηλινή σημαία στην Ιερουσαλήμ για να συμβολίσουν το τίμημα που θα πληρώσει το Ισραήλ εάν συμφωνήσει στη συμφωνία.

«Είναι μια πολύ επικίνδυνη συμφωνία», είπε ο Yehoshua Shani, του οποίου ο γιος Ori Mordehai Shani σκοτώθηκε σε μάχη στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Πίστευε ότι η επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στη Χαμάς και να εξασφαλίσει καλύτερους όρους.

Ωστόσο, πολλοί άλλοι Ισραηλινοί υποστηρίζουν μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα έφερνε τους ομήρους στο σπίτι και θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.





Πηγή: skai.gr

