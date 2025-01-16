Το ιατρικό πρωτόκολλο το οποίο θα πρέπει να ακολουθηθεί κατά την επιστροφή των ομήρων, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ στο οποίο περιγράφονται τα στάδια περίθαλψης, θεραπείας και μακροχρόνιας υποστήριξης τους.

Καθώς χθες ανακοινώθηκε η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ - Χαμάς για εκεχειρία και ανταλλαγή ομήρων το Υπουργείο Υγείας δημοσίευσε τη διαδικασία που απαιτείται κατά την αποστροφή των ομήρων.

Τα έξι καθορισμένα νοσοκομεία για την αρχική ιατρική φροντίδα είναι τα Ichilov, Beilinson, Sheba, Assaf Harofeh (στην κεντρική περιοχή), Barzilai και Soroka. Αυτά τα νοσοκομεία βρίσκονται κοντά στη Γάζα για να αντιμετωπίζουν γρήγορα σοβαρά περιστατικά. Το Υπουργείο Υγείας συνιστά ελάχιστη περίοδο νοσηλείας τεσσάρων ημερών για τον κάθε όμηρο, αν και αυτό υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ατόμου και της οικογένειάς του.

Κάθε όμηρος που επιστρέφεται θα αντιμετωπίζεται σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για ομήρους. Αυτά θα περιλαμβάνουν ιδιωτικά δωμάτια για τον επαναπατριζόμενο και τα μέλη της οικογένειάς του που τον συνοδεύουν.

Η «Πτέρυγα Επιστροφών» θα στεγάσει επίσης χώρους για στρατιωτικούς εκπροσώπους, επιτρέποντας μεμονωμένες συναντήσεις για την ελαχιστοποίηση της συμφόρησης που προκαλείται από τα πλήθη στους διαδρόμους των νοσοκομείων. Τα νοσοκομεία έχουν λάβει οδηγίες να περιορίσουν τον αριθμό των επισκεπτών οι οποίοι θα μπορούν να τους βλέπουν μόνο τις καθορισμένες ώρες επισκεπτηρίου που έχει ορίσει η οικογένεια.

Μόλις επιβεβαιωθεί η επιστροφή ενός ομήρου, τα νοσοκομεία θα λάβουν τα προσωπικά τους ιατρικά στοιχεία. Αυτά τα δεδομένα θα επανεξεταστούν έγκαιρα για να αξιολογηθούν τυχόν προβλήματα υγείας που προκύπτουν από παρατεταμένη αιχμαλωσία, συμπεριλαμβανομένων πιθανών επιπλοκών ή επιδείνωσης προϋπάρχουσων καταστάσεων.

Τα νοσοκομεία έχουν επίσης καθήκον να δημιουργήσουν ένα μόνιμο πλαίσιο ιατρικής υποστήριξης για κάθε όμηρο. Αυτό το πλαίσιο θα περιλαμβάνει μια καθορισμένη ιατρική ομάδα που θα αποτελείται από γιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης, νοσηλευτές, ειδικούς συμβούλους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, διαιτολόγους και ιατροδικαστές.

Κάθε όμηρος θα συνοδεύεται από ιατροδικαστή, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την τεκμηρίωση και τη συλλογή ιατρονομικών αποδεικτικών στοιχείων. Αυτός ο γιατρός θα συναντηθεί με τον όμηρο, θα πραγματοποιήσει τις απαραίτητες εξετάσεις και θα εξασφαλίσει την κατάλληλη τεκμηρίωση τυχόν ευρημάτων που σχετίζονται με την αιχμαλωσία του.

Κατά την άφιξή τους στο νοσοκομείο, οι όμηροι θα εξεταστούν από επαγγελματίες επείγουσας ιατρικής και θα υποβληθούν σε εκτεταμένες εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων ακτινογραφιών, αξονικών τομογράφων ή μαγνητικής τομογραφίας. Θα υποβληθούν επίσης σε εξετάσεις αίματος για μολυσματικές ασθένειες, διαταραχές πήξης του αίματος και άλλες καταστάσεις υγείας που σχετίζονται με την αιχμαλωσία τους. Οι γυναίκες που επιστρέφουν σε αναπαραγωγική ηλικία θα υποβάλλονται σε έλεγχο εγκυμοσύνης.

Μετά από τις απαραίτητες αξιολογήσεις, θα ληφθεί απόφαση σχετικά με το εάν απαιτείται συνέχιση της νοσηλείας ή εάν το εξιτήριο για τη συνέχιση της περίθαλψης στην κοινότητα είναι κατάλληλη. Όπως σημειώθηκε, συνιστάται μια περίοδος νοσηλείας τουλάχιστον τεσσάρων ημερών για να δοθεί χρόνος στους επιστρεφόμενους να ξεκουραστούν, να επανενωθούν με την οικογένειά τους και να αναρρώσουν.

