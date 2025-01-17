Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί σήμερα στον Λίβανο για πρώτη φορά μετά το 2020 για να βοηθήσει στην επίσπευση σχηματισμού κυβέρνησης, που θα μπορεί γρήγορα να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις και να ανοίξει την πόρτα για την ανοικοδόμηση.

Μετά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση Γαλλίας και ΗΠΑ τον Νοέμβριο ανάμεσα στο Ισραήλ και στην υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ, το Παρίσι--μαζί με τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία--διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες να αρθεί το πολιτικό αδιέξοδο στον Λίβανο, κάτι το οποίο έχει οδηγήσει σε νέο πρόεδρο και πρωθυπουργό.

Ως πρώην γαλλικό προτεκτοράτο ο Λίβανος έχει ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς με τη Γαλλία αλλά η σχέση τους έχει περιπλακεί τα τελευταία χρόνια.

Ο Μακρόν επιχείρησε σθεναρά το 2020, αλλά χωρίς επιτυχία, να πείσει τις εμπλεκόμενες πλευρές στον Λίβανο να υποστηρίξουν πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις μετά την έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού από την οποία σκοτώθηκαν περισσότεροι από 200 άνθρωποι και καταστράφηκαν ολόκληρες συνοικίες.

"Μέσα σε τρεις μήνες βοηθήσαμε τον Λίβανο να περάσει από την κλιμάκωση στην ανάκαμψη και να ανοίξει μια νέα σελίδα ελπίδας", δήλωσε ενώπιον της βουλής στη διάρκεια συζήτησης για τη γαλλική πολιτική στη Μέση Ανατολή ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο οποίος θα συνοδεύει τον Μακρόν στον Λίβανο.

"Με την λαϊκή και διεθνή υποστήριξη και με εσωτερική συναίνεση η νέα κυβέρνηση στον Λίβανο θα μπορεί να ενεργεί αποφασιστικά, να αποκαταστήσει την κυριαρχία του κράτους και να ανοικοδομήσει τη χώρα", είπε ο ίδιος.

Πηγή της γαλλικής προεδρίας που ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ενόψει της επίσκεψης Μακρόν δήλωσε ότι ο στόχος είναι να τονιστεί η σπουδαιότητα της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου, να βοηθηθεί η χώρα προς την κατεύθυνση των δομικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων που θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη διεθνώς και θα διασφαλίσουν ότι υπάρχει μια ενωμένη κυβέρνηση ικανή να προωθήσει αλλαγές.

Ο Μακρόν συνομίλησε επίσης με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ενόψει της επίσκεψής του. Το Παρίσι επιδιώκει επί μήνες να πείσει το Ριάντ να εμπλακεί εκ νέου στον Λίβανο και η ανάληψη της προεδρίας από τον Ζοζέφ Αούν και της πρωθυπουργίας από τον Ναουάφ Σαλάμ έχουν βοηθήσει αυτή τη διαδικασία.

Γάλλοι αξιωματούχοι δηλώνουν αισιόδοξοι ότι η Σαουδική Αραβία θα παράσχει χρηματοδότηση και εξοπλισμό για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου.

Οι ένοπλες δυνάμεις στοχεύουν να ενισχυθούν σε όλη τη χώρα και να αναλάβουν τον έλεγχο του νότιου Λιβάνου στο πλαίσιο του σχεδίου δίμηνης εκεχειρίας με βάση το οποίο τα ισραηλινά στρατεύματα θα αποσυρθούν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

