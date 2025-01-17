Ο σκληροπυρηνικός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, απείλησε σήμερα πως θα αποχωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπισμό εάν επικυρώσει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, στην οποία ο ίδιος έχει αντιταχθεί σθεναρά.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα ότι το υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να συγκληθεί αύριο Παρασκευή για να επικυρώσει τη συμφωνία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση από το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από την ισραηλινή τηλεόραση, ο Μπεν Γκβιρ έκανε λόγο για «απερίσκεπτη» συμφωνία που «διαγράφει τα επιτεύγματα του πολέμου», με την απελευθέρωση εκατοντάδων παλαιστίνιων μαχητών και την αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων από στρατηγικά σημεία της Γάζας. Υποστήριξε ότι η εκεχειρία θα επιτρέψει στους «τρομοκράτες» να ανασυνταχθούν και να αποτελέσουν ξανά απειλή για τους κατοίκους στο νότιο Ισραήλ.

«Εάν αυτή η ανεύθυνη συμφωνία εγκριθεί και εφαρμοστεί, εμείς τα μέλη του κόμματος Εβραϊκή Ισχύ θα υποβάλουμε επιστολές παραίτησης στον πρωθυπουργό», προειδοποίησε.

Ενδεχόμενη αποχώρηση του Μπεν Γκβιρ και της παράταξής του δεν θα προκαλούσε την κατάρρευση της κυβέρνησης Νετανιάχου. Ωστόσο ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας έχει προτρέψει επίσης τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς να τον ακολουθήσει, σε μια ύστατη προσπάθεια να αποτρέψει την έγκριση της συμφωνίας, την οποία χαρακτηρίζει «επικίνδυνη συνθηκολόγηση» με τη Χαμάς.

Από την πλευρά του, το κόμμα του Σμότριτς απειλεί πως θα αποχωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπισμό εάν δεν λάβει εγγυήσεις πως το Ισραήλ θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της συμφωνηθείσας εκεχειρίας, δηλαδή έξι εβδομάδες αφότου τεθεί σε ισχύ.

Με πληροφορίες από Jerusalem Post

