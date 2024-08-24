Οι έρευνες συνεχίζονται για την αιτία, που κρύβεται πίσω από τη βύθιση του πολυτελούς γιοτ του Μάικ Λιντς ανοιχτά των ακτών της Σικελίας, με την ιταλική ακτοφυλακή να σημειώνει ενώπιον συνέντευξης τύπου το τι γνωρίζει μέχρι τώρα.

Επτά επιβαίνοντες του Bayesian, ενός ιστιοφόρου 56 μέτρων, έχασαν τη ζωή τους, όταν αυτό βυθίστηκε λόγω κακοκαιρίας στις 19 Αυγούστου, σύμφωνα με το BBC.

Στο πλοίο επέβαιναν 22 επιβάτες και το πλήρωμα, 15 από τους οποίους κατάφεραν να διαφύγουν σε σωσίβια λέμβο.

Στην πρώτη συνέντευξη Τύπου για την τραγωδία, σε δικαστήριο στο Termini Imerese της Σικελίας, το Σάββατο, οι Ιταλοί εισαγγελείς επιβεβαίωσαν ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τους επτά θανάτους του ναυαγίου.

Οι αξιωματούχοι δεν μπόρεσαν να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήματα από τα μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι χρειάζονταν χρόνο για να διαπιστωθούν τα γεγονότα, αλλά έριξαν φως σε ορισμένες μέχρι τώρα άγνωστες λεπτομέρειες.

Έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία

Έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τον θάνατο επτά ανθρώπων στο ναυάγιο.

Ο Βρετανός επιχειρηματίας τεχνολογίας Mike Lynch και η 18χρονη κόρη του Hannah έχασαν τη ζωή τους, μαζί με τον πρόεδρο της τράπεζας Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, τη σύζυγό του Judy Bloomer, τον δικηγόρο του Clifford Chance, Chris Morvillo και τη σύζυγό του Neda Morvillo, και τον Recaldo Thomas, ο οποίος εργαζόταν ως σεφ στο γιοτ.

Όλες οι σοροί έχουν πλέον ανασυρθεί.

Ο γενικός εισαγγελέας του Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, δήλωσε ότι το γραφείο του έχει ξεκινήσει μια αρχική έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ναυάγιο από αμέλεια.

Είπε στους δημοσιογράφους ότι θα εξακριβώσουν εάν ο καπετάνιος, το πλήρωμα, τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την επίβλεψη, ο ναυπηγός ή άλλοι θα μπορούσαν να φέρουν ευθύνη.

Και πρόσθεσε: «Θα καθορίσουμε την ευθύνη κάθε μέλους. Αυτό θα γίνει από την έρευνα, επομένως δεν μπορούμε να το κάνουμε πρόωρα.

«Για μένα, είναι πιθανό να διαπράχθηκαν αδικήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα να πρόκειται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αλλά αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε μόνο εάν μας δώσετε το χρόνο να ερευνήσουμε.

«Ο χρόνος των μέσων ενημέρωσης είναι εντελώς διαφορετικός από αυτόν ενός εισαγγελέα. Χρειαζόμαστε χρόνο για να καταλήξουμε σε ένα σωστό συμπέρασμα».

Η έρευνα είναι επί του παρόντος ιταλική με τοπική εμπλοκή, αλλά ο κ. Cartosio είπε: «Δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι η έρευνα θα είναι αποκλειστικά ιταλική.

«Θα υπάρξουν εξελίξεις, είμαι σίγουρος».

Το γιοτ χτυπήθηκε από το φαινόμενο «downburst» όχι από υδροστρόβιλο

Μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν να σχηματίζεται ένα κύμα νερού κατά τη διάρκεια της καταιγίδας πριν από τη βύθιση του Bayesian yacht, το οποίο μοιάζει με υδροστρόβιλο, έναν τύπο ανεμοστρόβιλου που σχηματίζεται πάνω από το νερό.

Ωστόσο, ο αναπληρωτής εισαγγελέας Raffaele Cammarano είπε στη συνέντευξη Τύπου ότι «από τις πληροφορίες που έχουμε, πρόκειται για το φαινόμενο ''downburst''».

Ο μετεωρολόγος του BBC, Ben Rich, είπε ότι ένα «downburst» συμβαίνει όταν ο αέρας κινείται προς τα κάτω από τη βάση του σύννεφου, παράγοντας μια ισχυρή ριπή ανέμου που φυσάει προς το έδαφος. Όταν φτάνει στο έδαφος, ο άνεμος εξαπλώνεται, φυσώντας απρόβλεπτα προς τα έξω προς διάφορες κατευθύνσεις.

Προσέθεσε ότι μπορεί να συγχέεται με ανεμοστρόβιλους ή υδροστροβίλους επειδή η ζημιά που προκαλείται μπορεί να είναι παρόμοια.

Ο ναυτικός διευθυντής της δυτικής Σικελίας, υποναύαρχος Raffaele Macauda, ​​δήλωσε ότι ο καιρός τη στιγμή της βύθισης του γιοτ ήταν αφύσικος και δεν υπήρχε τίποτα που να υποδηλώνει ότι θα προέκυπτε μια τέτοια ακραία κατάσταση.

Στη συνέντευξη Τύπου είπε ότι δεν υπήρχε συναγερμός για υδροστρόβιλο.

Οι αξιωματούχοι είπαν ότι θα εξετάσουν πώς ένα «downburst» θα μπορούσε να έχει επηρεάσει το Bayesian και όχι άλλα πλοία κοντά.

Πολλές σοροί βρέθηκαν μαζί

Η σορός του Recaldo Thomas, ο οποίος εργαζόταν ως σεφ στο γιοτ, βρέθηκε έξω από το σκάφος και ήταν ο πρώτος που εντοπίστηκε.

Οι σοροί των υπολοίπων έξι ανθρώπων ανασύρθηκαν από καμπίνες στην αριστερή πλευρά του γιοτ μετά τη βύθιση, δήλωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Παλέρμο.

Ο Girolamo Bentivoglio είπε ότι οι εξειδικευμένοι δύτες που προσπάθησαν να ανασύρουν τις σορούς είχαν «πολύ μικρή ορατότητα λόγω των καιρικών συνθηκών» και κλήθηκαν από όλη τη χώρα ως μέρος μιας επιχείρησης έρευνας και διάσωσης στην οποία συμμετείχαν «περίπου 70 άτομα» καθημερινά.

Και πρόσθεσε: «Το γιοτ προφανώς καρφώθηκε στα δεξιά και προφανώς οι [άνθρωποι] προσπάθησαν να πάνε από την άλλη πλευρά και στη συνέχεια κατέφυγαν στις καμπίνες τους.

«Βρήκαμε τέσσερις ή πέντε σορούς στην καμπίνα στα αριστερά και υπήρχε άλλο ένα στην τρίτη καμπίνα στα αριστερά, και ήταν στο ψηλότερο μέρος του ναυαγίου».

Ο κ. Cammarano είπε ότι οι επιβάτες μπορεί να μην κατάφεραν να ξεφύγουν από το γιοτ επειδή κοιμόντουσαν.

Ερωτηθείς γιατί δεν ξύπνησαν ή δεν ειδοποιήθηκαν, είπε: «Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να διαπιστώσουμε από τις δηλώσεις που έγιναν κατά την ανάκριση των επιζώντων - ουσιώδες σημείο της έρευνας, προφανώς».

Είπε ότι πολλές σοροί βρέθηκαν σε μια μόνο καμπίνα.

Είπε: «Οι σοροί βρέθηκαν σε μια καμπίνα που δεν ήταν δική τους, αλλά αυτό δεν μας δίνει καμία βεβαιότητα για το τι συνέβη.

«Δεν έχουμε ιδέα για τους λόγους για τους οποίους βρέθηκαν όλοι στην ίδια καμπίνα».

Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για τον καπετάνιο ή το πλήρωμα να μείνει στη Σικελία

Οι εισαγγελείς ερωτήθηκαν για τον καπετάνιο του Bayesian και το πλήρωμά του.

Ερωτηθείς εάν το πλήρωμα θα παραμείνει στη Σικελία, ο κ. Cartosio είπε: «Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση, αλλά θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για την έρευνα».

Στη συνέντευξη Τύπου ακούστηκε ότι οι αρχές έχουν ακόμα ερωτήσεις να κάνουν στον καπετάνιο, αλλά ότι δεν μπορούν να κρατήσουν ανθρώπους στη χώρα σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία.

Ο κ. Cammarano ρωτήθηκε για το πλήρωμα που υποβλήθηκε σε τεστ αλκοόλ και ναρκωτικών και είπε ότι οι αξιωματούχοι προσπαθούσαν να κάνουν αυτά τα τεστ.

Όταν ρωτήθηκε πώς ήταν δυνατόν το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματος να κατάφερε να επιζήσει, είπε ότι το περιστατικό συνέβη ξαφνικά και η έρευνα θα το εξετάσει.

Δεν έχει γίνει ακόμη νεκροψία

Δεν έχουν συλλεχθεί ακόμη πληροφορίες από την εξέταση των επτά ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν έχουν πραγματοποιηθεί μεταθανάτιες εξετάσεις, ο κ. Cammarano είπε: «Υπάρχει ένας ολόκληρος αριθμός προκαταρκτικών σταδίων πριν από τις αυτοψίες».

