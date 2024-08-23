Η οικογένεια του βρετανού μεγιστάνα της τεχνολογίας Μάικ Λιντς είναι συντετριμμένη και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, δηλώνει εκπρόσωπος της οικογένειας σε ανακοίνωση.

«Η οικογένεια Λιντς είναι συντετριμμένη και σε κατάσταση σοκ. Της συμπαραστέκονται συγγενείς και φίλοι», αναφέρεται στο κείμενο της ανακοίνωσης.

«Οι σκέψεις τους βρίσκονται σε αυτούς που επλήγησαν από την τραγωδία. Θα ήθελαν να ευχαριστήσουν ειλικρινά την ιταλική ακτοφυλακή, τις υπηρεσίες επείγουσας αρωγής και όσους βοήθησαν στην επιχείρηση διάσωσης».

«Η μόνη τους επιθυμία τώρα είναι να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους σε αυτήν την ώρα της απερίγραπτης οδύνης».

Η επιχείρηση έρευνας στο ναυάγιο ολοκληρώθηκε σήμερα με την ανεύρεση και του τελευταίου αγνοουμένου. Σύμφωνα με πηγή της έρευνας, πρόκειται για την Χάνα, την 18χρονη κόρη του Μάικ Λιντς.

Η άτυχη Χάνα θα ξεκινούσε τον Σεπτέμβριο τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Χθες το ιταλικό λιμενικό ανέσυρε από τον βυθό τη σορό του πατέρα της, Μάικ Λιντς.

Εντωμεταξύ, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι οι ιταλικές Αρχές ξεκινούν ερεύνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μετά τον θάνατο επτά ανθρώπων: του Μάικ Λιντς, της κόρης του Χάνα, του προέδρου της Morgan Stanley International, Τζόναθαν Μπλούμερ, της συζύγου του Τζούντιθ, του δικηγόρου Κρις Μορβίλο, της συζύγου του Νέντα, και του σεφ Ρεκάλντο Τόμας.

Από τους 22 επιβαίνοντες, βγήκαν ζωντανοί οι 15, μεταξύ των οποίων η σύζυγος του Λιντς, Άντζελα Μπακαρές.

Οι ερευνητές από την τοπική εισαγγελία του Termini Imerese συγκεντρώνουν στοιχεία για πιθανή ποινική έρευνα και αύριο αναμένεται να δώσουν συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με τα βρετανικά και ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι ιταλικές αρχές «ερευνούν ναυάγιο και πολλαπλές κατηγορίες ανθρωποκτονίας εξ αμελείας»

Η εισαγγελία του Termini Imerese, με επικεφαλής τον Ambrogio Cartosio, ερευνά γιατί το πολυτελές σκάφος ανατράπηκε στα ανοικτά των ακτών κοντά στο Παλέρμο λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας, αναφέρει η «Daily Mail».

Οι ερευνητές εξετάζουν τα αδικήματα της «πολλαπλής ανθρωποκτονίας εξ αμελείας κατά αγνώστων», σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Οι μαρτυρίες για την «αβύθιστη» θαλαμηγό και τα ερωτηματικά

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή του Bayesian, Τζιοβάνι Κονσταντίνο, δεν υπήρχε καμία περίπτωση το γιοτ να βυθίστηκε σε 1 λεπτό.

«Μέσω του Marine Traffic διαπιστώσαμε ότι με το που χτυπήθηκε το σκάφος από τον υδροστρόβιλο, η άγκυρά του το τράβηξε και στη συνέχεια μεσολάβησαν 16 μαρτυρικά λεπτά μέχρι τη βύθιση».

Ο Κονσταντίνο μίλησε στην Corriere della Sera για τα αίτια της ναυτικής τραγωδίας στο Παλέρμο, κάνοντας λόγο για έναν «πολύ μακρύ κατάλογο λαθών».

«Οι άνθρωποι δεν έπρεπε να βρίσκονται στις καμπίνες, το σκάφος δεν έπρεπε να είναι αγκυροβολημένο. Και γιατί το πλήρωμα δεν γνώριζε για την επερχόμενη θαλασσοταραχή; Οι επιβάτες ανέφεραν κάτι παράλογο, ότι δηλαδή η καταιγίδα έφτασε απροσδόκητα, από το πουθενά. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Όλα ήταν προβλέψιμα. Έχω τους μετεωρολογικούς χάρτες εδώ μπροστά μου. Τίποτα δεν ήρθε ξαφνικά» ανέφερε ο επιχειρηματίας.

Παράλληλα, η ιταλική μετεωρολογική υπηρεσία είχε ενημερώσει πως επρόκειτο να χτυπούσαν ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή, δεδομένου μάλιστα ότι δεν είχε βγει ούτε ένας ψαράς εκείνο το βράδυ.

Επομένως, πολλά είναι τα καίρια ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα, όπως για παράδειγμα το πώς ο καπετάνιος του Bayesian πήρε το ρίσκο να βγει στα ανοιχτά, χωρίς να ανάψει τη μηχανή για να φύγει ή γιατί δεν είχε ανοίξει η καταπακτή διαφυγής την ώρα που χτυπούσε η θαλάσσια δίνη.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.