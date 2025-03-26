Το Ισραήλ απελευθέρωσε τον βραβευμένο με Όσκαρ Παλαιστίνιο σκηνοθέτη του «No Other Land»

Η ισραηλινή αστυνομία άφησε ελεύθερο χθες Τρίτη τον παλαιστίνιο σκηνοθέτη Χαμντάν Μπαλάλ, ο οποίος έλαβε νωρίτερα φέτος βραβείο Όσκαρ για την ταινία «No Other Land», μια μέρα μετά τη σύλληψή του αφού —σύμφωνα με ακτιβιστές και ανθρώπους με τον οποίους γύρισαν μαζί το ντοκιμαντέρ— έγινε στόχος επίθεσης εξτρεμιστών εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Σκοπός» της επίθεσης ήταν «να (με) σκοτώσουν», είπε ο σκηνοθέτης. «Αφού κερδίσαμε το Όσκαρ, δεν περίμενα πως θα δεχόμουν τέτοιες επιθέσεις», παραδέχτηκε.

Ο Μπάζελ Άντρα, επίσης βασικός συντελεστής της ταινίας, έδωσε στη δημοσιότητα μέσω X φωτογραφία του κ. Μπαλάλ μετά την απελευθέρωσή του στην οποία εικονίζεται καθώς του μετρούν την πίεση, με τα μάτια κλειστά και κηλίδες αίματος στη μπλούζα.

Israel releases Oscar-winning Palestinian director Hamdan Ballal after he was attacked by West Bank settlershttps://t.co/PJCNb9oC6f pic.twitter.com/I9rGj6z1XA — Calgary Herald (@calgaryherald) March 26, 2025

«Ο Χαμντάν αφέθηκε ελεύθερος και του παρέχονται φροντίδες (...) σε νοσοκομείο της Χεβρώνας. Δέχτηκε χτυπήματα σε όλο του το σώμα από στρατιώτες και εποίκους», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως «στρατιώτες του είχαν κλείσει τα μάτια και κράτησαν τα χέρια του δεμένα με χειροπέδες όλη τη νύχτα».

Σε ανακοίνωσή του χθες, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως τρεις παλαιστίνιοι «ύποπτοι» και ισραηλινός πολίτης συνελήφθησαν, διαψεύδοντας πως μέλη του συνέλαβαν κάποιον «μέσα σε ασθενοφόρο». Αναφέρθηκε σε «παλαιστίνιους τρομοκράτες» που «πέταγαν πέτρες» εναντίον «ισραηλινών πολιτών» και αυτοκινήτων με αντάλλαγμα να ξεσπάσει «συμπλοκή». Συμπλήρωσε πως τραυματίστηκε ισραηλινός πολίτης.

Τα γεγονότα εκτυλίχτηκαν στο χωριό Σουσίγια, στη νότια Δυτική Όχθη, παλαιστινιακή περιοχή κατεχόμενη από το Ισραήλ από το 1967, σύμφωνα με το Center for Jewish Nonviolence, μη κυβερνητική οργάνωση που εναντιώνεται στην κατοχή, μέλη της οποίας βρίσκονταν επιτόπου και τράβηξαν βίντεο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε νωρίτερα χθες τη σύλληψη του κ. Μπαλάλ, προτού ανακοινωθεί πως αφέθηκαν ελεύθεροι τόσο ο σκηνοθέτης, όσο και οι άλλοι δυο Παλαιστίνιοι.

Προχθές Δευτέρα ο Γιουβάλ Αβραάμ, ο ισραηλινός συντελεστής της ταινίας, ανέφερε πως ο κ. Μπαλάλ υπέστη βίαιη επίθεση. «Ομάδα εποίκων επιτέθηκε στο σπίτι του Χαμντάν Μπαλάλ» και τον λιντσάρισε, προτού στρατιώτες μπουν σε ασθενοφόρο που μόλις είχε φτάσει εκεί «και τον συλλάβουν», εξήγησε ο κ. Αβραάμ μέσω X.

Η Τζένα, Αμερικανίδα ακτιβίστρια που δεν έδωσε το επώνυμό της για την ασφάλειά της, είπε πως είδε αστυνομικούς να οδηγούν τον Χαμντάν Μπαλάλ και ακόμη δυο Παλαιστίνιους σε όχημα της αστυνομίας.

Πριν από την άφιξη των ισραηλινών δυνάμεων, πρόσθεσε, ομάδα «15 ως 20 εποίκων» επιτέθηκε σε παρόντες ακτιβιστές και στο σπίτι του κ. Μπαλάλ. Επρόκειτο για επεισόδια που «γίνονται συχνά», κατ’ αυτή.

Γυρισμένο στο Μασάφερ Γιάτα, χωριό κοντά στη Σουσίγια, το ντοκιμαντέρ No Other Land ακολουθεί νεαρό Παλαιστίνιο που αγωνίζεται εναντίον αυτού που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει εξαναγκαστικό εκτοπισμό κατοίκων του χωριού.

Το χωριό αυτό, από όπου κατάγεται ο Μπάζελ Άντρα, έχει κηρυχτεί ζώνη στρατιωτικών επιχειρήσεων από το Ισραήλ. Έπειτα από μακρά δικαστική μάχη, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ δικαίωσε τον Μάιο του 2022 τον ισραηλινό στρατό, απόφαση που άνοιξε τον δρόμο για να εκδιωχτούν οι κάτοικοι οκτώ χωριών όπου οι ένοπλες δυνάμεις ήθελαν να δημιουργηθεί πεδίο βολής.

Ο εποικισμός της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ χαρακτηρίζεται συχνά από τον ΟΗΕ παράνομος, δυνάμει του διεθνούς δικαίου. Στην περιοχή, υπό κατοχή του Ισραήλ μετά τον πόλεμο των έξι ημερών το 1967, ζουν κάπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι και ανάμεσά τους περίπου μισό εκατομμύριο ισραηλινοί έποικοι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

