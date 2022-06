Σεβεροντονέτσκ: Φιλορώσοι περικύκλωσαν το εργοστάσιο Αζότ-Εγκλωβίστηκαν Ουκρανοί μαχητές

Οι φιλορώσοι αντάρτες του Ντονμπάς υποστηρίζουν ότι έχουν περικυκλώσει το εργοστάσιο χημικών Αζότ, στο Σεβεροντονέτσκ, μια πόλη που βρίσκεται στο επίκεντρο των μαχών εδώ και εβδομάδες.

«Μια μικρή ομάδα Ουκρανών μαχητών δεν μπορεί να φύγει πλέον από το εργοστάσιο. Όλες οι οδοί διαφυγής είναι αποκομμένες για αυτούς», ανέφερε ο «πρεσβευτής» της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ στη Μόσχα, Ραντιόν Μιρόσνικ, σε ανάρτηση στο Telegram.

06/08/2022

