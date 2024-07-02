Σερβία: Συνελήφθη άνδρας με βαλλίστρα και βέλη στο σακίδιό του

Συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στο Βελιγράδι ένας άνδρας που πλησίασε αστυνομικό τμήμα κουβαλώντας σακίδιο με βαλλίστρα, δύο ημέρες μετά την επίθεση με τέτοιο όπλο εναντίον του φύλακα της ισραηλινής πρεσβείας στη σερβική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ύποπτος πέρασε τη μπάρα έξω από το αστυνομικό τμήμα και όταν έλαβε εντολή να σταματήσει, εκείνος άρχισε να απομακρύνεται βιαστικά. Λίγο αργότερα, ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς.

«Στο σακίδιό του βρέθηκαν μια βαλλίστρα με επτά βέλη, πολλά μαχαίρια και ένα σκεύος που περιείχε κροτίδες. Ερευνώνται τα κίνητρά του και διεξάγεται επίσης έρευνα στο σπίτι του», αναφέρει η σερβική αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι ο συλληφθείς δεν βρισκόταν σε λίστα γνωστών εξτρεμιστών. Ισχυρίστηκε ότι «τον καταδιώκουν η μαφία και οι μυστικές υπηρεσίες», θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και κατόπιν τον λόγο θα έχουν ανακριτής και εισαγγελέας, είπε ο υπουργός Εσωτερικών Ίβιτσα Ντάτσιτς.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας στη Σερβία βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής μετά την επίθεση του Σαββάτου έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι, όπου ένοπλος με βαλλίστρα τραυμάτισε στον λαιμό έναν αστυνομικό φρουρό. Ο τελευταίος πυροβόλησε και σκότωσε τον δράστη της επίθεσης.

Ο Ντάτσιτς ανακοίνωσε πως δράστης της «τρομοκρατικής επίθεσης» του Σαββάτου ήταν ένας 25χρονος Σέρβος που είχε ασπαστεί το Ισλάμ. Η σύζυγός του, η οποία βρίσκεται στο Μαυροβούνιο, ανακρίθηκε από την αστυνομία κατόπιν αιτήματος των σερβικών αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.