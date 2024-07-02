Ο Μαδούρο ανακοίνωσε πως αποδέχεται την επανέναρξη του διαλόγου με τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως αποδέχτηκε πρόταση για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, παρά τις κυρώσεις της Ουάσινγκτον σε βάρος της πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας του και ενόψει των προεδρικών εκλογών της 28ης Ιουλίου.

«Κατόπιν σκέψεως, δέχτηκα και την επόμενη Τετάρτη θα ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ ώστε να γίνουν σεβαστές οι συμφωνίες που υπεγράφησαν στο Κατάρ και να αποκατασταθούν οι όροι του διαλόγου με σεβασμό και χωρίς χειραγώγηση», είπε ο Μαδούρο σε τηλεοπτική εμφάνισή του.

Στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, η Ουάσιγκτον και το Καράκας είχαν καταλήξει σε συμφωνία για ανταλλαγή κρατουμένων, ύστερα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Κατάρ. Τον περασμένο Απρίλιο, μετά την επαναφορά των πετρελαϊκών κυρώσεων από την Ουάσινγκτον, η κυβέρνηση Μαδούρο είχε κατηγορήσει τον Λευκό Οίκο για παραβίαση της συμφωνίας του Κατάρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

