Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον τεσσάρων εμπορικών πλοίων

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον τεσσάρων πλοίων «αμερικανικών, βρετανικών και ισραηλινών συμφερόντων».

Ο εκπρόσωπός τους Γιαχία Σαρία είπε ότι η πρώτη επίθεση αφορούσε «το ισραηλινό πλοίο MSC Unific» που έπλεε «στην Αραβική Θάλασσα», υποστηρίζοντας ότι επλήγη από πυραύλους κρουζ.

Ακολούθησε πυραυλική επίθεση εναντίον «του αμερικανικού πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου Delonix στην Ερυθρά Θάλασσα», για δεύτερη φορά την τελευταία εβδομάδα, ανέφερε ο εκπρόσωπος των Χούθι κατά την ενημέρωση που μεταδόθηκε τηλεοπτικά από το δίκτυο Al Masirah.

Στην ίδια ενημέρωση, ο Γιαχία Σαρία ισχυρίστηκε ότι πύραυλοι κρουζ έπληξαν «το βρετανικό οχηματαγωγό φορτηγό Anvil Point στον Ινδικό Ωκεανό».

«Η τέταρτη επίθεση έγινε με πυραύλους κρουζ εναντίον του πλοίου Lucky Sailor στη Μεσόγειο Θάλασσα», κατέληξε ο εκπρόσωπος των Χούθι.

Από τον περασμένο Νοέμβριο, οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες της Υεμένης εξαπολύουν συχνά επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον εμπορικών πλοίων. Δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις επιθέσεις τους έως ότου σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, εκφράζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη τους προς τον παλαιστινιακό λαό.

