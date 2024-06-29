Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίζει ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας Ίβιτσα Ντάτσιτς την επίθεση κατά του αστυνομικού φρουρού μπροστά από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι.

« Υπάρχουν ενδείξεις που μαρτυρούν ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται το κίνημα των μουσουλμάνων Οαχαβιτών» δήλωσε ο Ντάτσιτς κατά την επίσκεψη του στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο τραυματίας αστυνομικός. Ανέφερε επίσης ότι οι αρχές προχώρησαν και στην σύλληψη ενός ύποπτου ατόμου που βρισκόταν κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ την στιγμή της επίθεσης.

Σήμερα το πρωί δέχθηκε επίθεση με τόξο αστυνομικός που εκτελούσε υπηρεσία φύλαξης της πρεσβείας του Ισραήλ στο Βελιγράδι.

Το βέλος που εκτόξευσε άτομο αγνώστου - μέχρι στιγμής - ταυτότητας πέτυχε στον τράχηλο τον αστυνομικό ο οποίος αντέδρασε πυροβολώντας και τραυματίζοντας θανάσιμα τον δράστη της επίθεσης.

Ο τραυματίας αστυνομικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για να του αφαιρεθεί το βέλος από τον τράχηλο και νοσηλεύεται στην εντατική.

Πηγή: skai.gr

