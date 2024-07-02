Ο Μπάιντεν επικρίνει το Ανώτατο Δικαστήριο για την ετυμηγορία του σχετικά με την ασυλία του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επέκρινε χθες Δευτέρα το Ανώτατο Δικαστήριο για την ετυμηγορία του σχετικά με την ασυλία του προκατόχου του, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας πως δημιουργεί επικίνδυνο νομικό προηγούμενο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να διωχθεί για πράξεις που εμπίπτουν στις συνταγματικές εξουσίες του ως πρόεδρος, αλλά μόνο για ιδιωτικές ενέργειες. Πρόκειται για ετυμηγορία-σταθμό, αφού αναγνωρίζεται για πρώτη φορά μια μορφή προεδρικής ασυλίας. Κατόπιν αυτής, θεωρείται απίθανο το ενδεχόμενο να δικαστεί ο Τραμπ πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου για τον ρόλο του στην προσπάθεια ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος το 2020.

Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, ο οποίος διεκδικεί την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του κάνοντας λόγο για μια «μεγάλη νίκη» για τη δημοκρατία.

Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός. «Αυτό το κράτος ιδρύθηκε με βάση την αρχή ότι δεν υπάρχουν βασιλείς στην Αμερική. Είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον του νόμου. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ούτε καν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών», τόνισε. Μετά την ετυμηγορία της Δευτέρας, συμπλήρωσε, «αυτό άλλαξε θεμελιωδώς».

Ο 81χρονος Δημοκρατικός πρόεδρος, που διεκδικεί την επανεκλογή του, έχει ασκήσει έντονη κριτική στον Ρεπουμπλικάνο προκάτοχό του – και εκ νέου αντίπαλό του στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο – αναφορικά με τις ενέργειές του μετά την προηγούμενη εκλογική τους αναμέτρηση το 2020, που οδήγησαν στην εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

«Τώρα εκείνος που έστειλε τον όχλο στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα. Ο αμερικανικός λαός αξίζει να έχει την απάντηση της δικαιοσύνης πριν από τις επερχόμενες εκλογές», τόνισε ο Τζο Μπάιντεν, υπενθυμίζοντας πως ο Τραμπ κατηγορείται για υποκίνηση της εισβολής υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο. Μετά την ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αυτό «είναι πολύ, πολύ απίθανο», παραδέχθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ήταν η πρώτη δημόσια τοποθέτηση του 81χρονου Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο μετά την τηλεμαχία του με τον Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία πυροδότησε έντονη ανησυχία στους κόλπους των Δημοκρατικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

