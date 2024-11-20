Ακόμη ένας υπουργός της σερβικής κυβέρνησης υπέβαλε την παραίτησή του εξαιτίας της τραγωδίας στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, τη 1η Νοεμβρίου, όταν κατέρρευσε το γείσο μπροστά από την είσοδο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 άνθρωποι. Πρόκειται για τον υπουργό Εμπορίου Τόμισλαβ Μομίροβιτς, ο οποίος την περίοδο 2020-2022, όταν πραγματοποιήθηκε η ανακαίνιση του σιδηροδρομικού σταθμού, ασκούσε καθήκοντα υπουργού Κατασκευών, Υποδομών και Συγκοινωνιών.

Την παραίτησή της υπέβαλε επίσης και η διευθύντρια της Αρχής Σιδηροδρομικών Υποδομών (IZS) Γιέλενα Τανάσκοβιτς.

Τις νέες παραιτήσεις ανήγγειλε χθες βράδυ, σε συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Σημειώνεται ότι στις 4 Νοεμβρίου υπέβαλε την παραίτηση του ο νυν υπουργός Κατασκευών, Υποδομών και Συγκοινωνιών της Σερβίας Γκόραν Βέσιτς.

Οι πολίτες της Σερβίας με διαδηλώσεις στο Νόβι Σαντ και το Βελιγράδι ζητούν να αποδοθούν πολιτικές αλλά και ποινικές ευθύνες για το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.