Μια γυναίκα στην Ταϊλάνδη καταδικάστηκε σε θάνατο καθώς κατηγορείται για τη δολοφονία 14 φίλων της με κυάνιο.

Η δολοφονία της φίλης της

Το δικαστήριο της Μπανγκόκ έκρινε την Sararat Rangsiwuthaporn, 36 ετών, ένοχη ότι έβαλε δηλητήριο στο φαγητό και το ποτό μιας πλούσιας φίλης, ενώ βρίσκονταν σε ταξίδι πέρυσι.

Οι συγγενείς της φίλης δεν δέχτηκαν ότι πέθανε από φυσικά αίτια και η νεκροτομή βρήκε ίχνη κυανίου στο σώμα της. Η αστυνομία συνέλαβε τη Sararat και αποκάλυψε άλλους παρόμοιους θανάτους που χρονολογούνται από το 2015. Ένα άτομο που φέρεται να είχε στόχο επέζησε.

Γιατί τους σκότωνε

Η αστυνομία λέει ότι η Sararat, που ονομάστηκε Am Cyanide από τα ταϊλανδικά μέσα, είχε εθισμό στον τζόγο και στοχοποιούσε φίλους στους οποίους χρωστούσε χρήματα και στη συνέχεια έκλεβε τα κοσμήματα και τα τιμαλφή τους.

Η Sararat ταξίδεψε με τη φίλη της Siriporn Khanwong, 32 ετών, στην επαρχία Ratchaburi, δυτικά της Μπανγκόκ τον Απρίλιο του 2023, όπου συμμετείχαν σε ένα βουδιστικό τελετουργικό σε ένα ποτάμι, είπε η αστυνομία.

Η Siriporn κατέρρευσε και πέθανε μετά από ένα γεύμα με την Sararat, η οποία δεν έκανε καμία προσπάθεια να τη βοηθήσει, ανέφεραν οι ερευνητές.

Ίχνη κυανίου βρέθηκαν στο σώμα της Siriporn και το τηλέφωνο, τα χρήματα και οι τσάντες της έλειπαν όταν εντοπίστηκε, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Σήμερα, υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο», είπε η μητέρα της Siriporn, Thongpin Kiatchanasiri, μπροστά από την αίθουσα του δικαστηρίου, καθώς κρατούσε μια φωτογραφία της κόρης της.

Η μητέρα της Siriporn είπε ότι από θυμό, δεν άντεχε να κοιτάξει την Sararat, η οποία ειπώθηκε ότι χαμογελούσε όταν διαβάζονταν η πρόταση. Η Sararat δήλωσε αθώα για τις κατηγορίες εναντίον της.

Η εμπλοκή του συζύγου, πρώην αστυνομικού

Ο πρώην σύζυγός της, πρώην αστυνομικός, και ο δικηγόρος της, καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης ενός έτους και τεσσάρων μηνών και δύο ετών αντίστοιχα, για απόκρυψη στοιχείων για να τη βοηθήσουν να αποφύγει τη δίωξη. Είχαν επίσης δηλώσει αθώοι πριν από την καταδίκη της Τετάρτης.

Ο πρώην σύζυγος, Vitoon Rangsiwuthaporn, παραδόθηκε πέρυσι. Η αστυνομία ανέφερε ότι πιθανότατα βοήθησε την Sararat να δηλητηριάσει έναν πρώην, τον Suthisak Poonkwan.

Στη Sararat πρέπει επίσης να πληρώσει στην οικογένεια της Siriporn δύο εκατομμύρια μπατ (57.667 $, 45.446 £) ως αποζημίωση.

Η χρήση του κυάνιου στην Ταϊλάνδη υπόκειται σε αυστηρές ρυθμίσεις και όσοι διαπιστωθεί ότι έχουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης δύο ετών.

Πηγή: skai.gr

