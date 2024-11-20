«Μυρίζει» συμβιβασμός για τους αντιπροέδρους της Κομισιόν

Κρίσιμη ημέρα σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς αναμένεται να κορυφωθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών μεγαλύτερων φιλοευρωπαϊκών κομμάτων, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), των Σοσιαλδημοκρατών (S&D) και Φιλελευθέρων (Renew), προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία για την έγκριση ή όχι των έξι υποψήφιων εκτελεστικών αντιπροέδρων της Κομισιόν.



Η «διένεξη» ξεκίνησε όταν το ΕΛΚ -υπό την πίεση των ευρωβουλευτών του ισπανικού Λαϊκού Κόμματος- αμφισβήτησε ευθέως το χαρτοφυλάκιο της Τερέζας Ριμπέρα, την ημέρα της ακρόασής της στο Ευρωκοινοβούλιο, προφασιζόμενο ευθύνες της Ισπανίδας υπουργού κλιματικής αλλαγής για τις καταστροφικές πλημμύρες στη Βαλένθια.



Σε μια ανακλαστική πολιτική κίνηση, οι Σοσιαλιστές απείλησαν τότε να απορρίψουν τον Ιταλό υποψήφιο Ραφαέλε Φίτο για τη θέση εκτελεστικού αντιπροέδρου, που παρά το γεγονός ότι προέρχεται από την ευρωομάδα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι έχει την πλήρη στήριξη των κεντροδεξιών του ΕΛΚ.

Ο χρόνος πιέζει

Ύστερα από δέκα συνολικά ημέρες πολιτικού «αδιεξόδου», οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων θα συναντηθούν εκ νέου σήμερα, καθώς χθες δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία και ενώ ο χρόνος πιέζει, προκειμένου να αναλάβει η νέα Κομισιόν καθήκοντα την 1η Δεκεμβρίου.



Οι τρεις πολιτικές ομάδες επιδιώκουν να καταλήξουν σε διπλή συμφωνία: από τη μια πλευρά, να εγκριθεί το νέο Κολλέγιο των Επιτρόπων της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και από την άλλη, να οριοθετήσουν τις πολιτικές «γραμμές» συνεργασίας, που δεν θα επιτρέπει στο κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα συνεργασία με ακροδεξιές ομάδες.



Η συμφωνία ωστόσο θα επιτρέπει συνεργασία με τους Πράσινους, αλλά και πλέον την ευρωομάδα της Μελόνι, τους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές (ECR), που εσχάτως θεωρούνται φιλοευρωπαϊκή πολιτική δύναμη, καθώς έχουν επιδείξει στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο υπεύθυνη στάση έναντι συγκεκριμένων νομοθετημάτων αλλά και στη διάρκεια των ακροάσεων των υποψήφιων Επιτρόπων, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές.



Επί της ουσίας, μέσω της επικείμενης συμφωνίας, Σοσιαλιστές και Φιλελεύθεροι απαιτούν από τον επικεφαλής του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, να μην παίζει σε «διπλό ταμπλό» συνεργαζόμενος με ακροδεξιές ομάδες, όπως έκανε πρόσφατα με τροπολογίες που κατέθεσε για κανονισμό της Πράσινης Συμφωνίας.



Σε ό,τι αφορά τους υποψήφιους εκτελεστικούς αντιπροέδρους, οι Σοσιαλιστές αναμένεται να εγκρίνουν τελικά τον Φίτο, προκειμένου να «σωθεί» η Ισπανίδα σοσιαλίστρια Ριμπέρα, που σήμερα θα μιλήσει στο ισπανικό κοινοβούλιο για τις πλημμύρες στη Βαλένθια κατ’ απαίτηση του ΕΛΚ, ενώ θα πουν «ναι» και για την υποψηφιότητα του υποψήφιου Ούγγρου Επιτρόπου για την Υγεία Όλιβερ Βαρχέλι, που παραμένει προσώρας εκκρεμής.

Ενδείξεις για συμβιβασμό

Κοινοβουλευτικές πηγές εκτιμούν ότι σήμερα θα βγει τελικά «λευκός καπνός», και ενώ έχουν αυξηθεί οι πολιτικές «πιέσεις» από διάφορους ευρωπαίους ηγέτες και, κυρίως, τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, που ζήτησε από την επικεφαλής της ομάδας των Σοσιαλιστών, την Ισπανίδα Ιράτσε Γκαρθία Πέρεθ, να αμβλύνει τις επικρίσεις της έναντι του Φίτο και να πετύχει συμφωνία με τους κεντροδεξιούς.



Σε περίπτωση, ωστόσο, που δεν επιτευχθεί σήμερα συμφωνία και ενώ αναμένεται αργότερα σήμερα διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωκοινοβουλίου για να εγκριθεί η ημερομηνία ψήφισης της νέας Κομισιόν από την ολομέλεια στις 27 Νοεμβρίου, τότε το νέο Κολλέγιο των Επιτρόπων δεν θα μπορέσει να αναλάβει καθήκοντα την 1η Δεκεμβρίου.



Με ορατό τον κίνδυνο να συμβεί αυτό -εν μέσω γεωπολιτικών προκλήσεων που εντείνονται με την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο-, δύο Ιταλοί πρώην αξιωματούχοι, οι Μάριο Μόντι και Ενρίκο Λέτα, ζητούν με δημόσιες παρεμβάσεις τους ευθέως από τις φιλοευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες να επιδείξουν υπεύθυνη στάση και να καταλήξουν σήμερα σε πολιτική συμφωνία.

