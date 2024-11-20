DW: Υπό αμερικανική πίεση η Τουρκία για τις σχέσεις με τη Χαμάς

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, η Ουάσιγκτον προειδοποίησε την Άγκυρα τη Δευτέρα να μην φιλοξενήσει την ηγεσία της Χαμάς. Σε ερώτηση σχετικά με πληροφορίες ότι κάποιοι ηγέτες της Χαμάς έχουν μετακομίσει στην Τουρκία από το Κατάρ, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες, αλλά είπε ότι δεν είναι σε θέση να τις αμφισβητήσει. Πρόσθεσε δε ότι η Ουάσιγκτον θα καταστήσει σαφές στην κυβέρνηση της Τουρκίας ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τις συναλλαγές της με τη Χαμάς σαν να μην τρέχει τίποτα. Μάλιστα πρόσθεσε ότι ορισμένοι ηγέτες της Χαμάς βρίσκονται υπό κατηγορίες από τις ΗΠΑ και η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι πρέπει να παραδοθούν στις αμερικανικές αρχές. «Δεν πιστεύουμε ότι οι ηγέτες μιας φαύλης τρομοκρατικής οργάνωσης θα πρέπει να ζουν άνετα οπουδήποτε, και αυτό σίγουρα περιλαμβάνει το να ζουν σε μια μεγάλη πόλη ενός από τους βασικούς συμμάχους και εταίρους μας», είπε χαρακτηριστικά ο Μίλερ στους δημοσιογράφους σε τακτική ενημέρωση Τύπου, υπονοώντας ως πόλη την Κωνσταντινούπολη.

Μετακίνηση ή απλή επίσκεψη;

Σημειώνεται ότι τουρκική διπλωματική πηγή την Δευτέρα είχε διαψεύσει την είδηση περί μετακίνησης του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στην Τουρκία, ωστόσο είχε συμπληρώσει ότι μέλη της Χαμάς επισκέπτονται από καιρό σε καιρό την Τουρκία.



Ο ιστότοπος Middle East Eye επικαλούμενος Τούρκους αξιωματούχους στην Άγκυρα αναφέρει ότι η χρονική στιγμή για την ανακίνηση του θέματος είναι ύποπτη και προκαλεί σύγχυση. Επίσης τονίζει ότι αξιωματούχοι του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισαν επανειλημμένα αυτή την εβδομάδα ότι μέλη της Χαμάς βρίσκονται στην Τουρκία από τότε που το Ισραήλ τα έστειλε εκεί ως μέρος της συμφωνίας για ανταλλαγή κρατουμένων του 2011. Πάντως ο πρόεδρος Ερντογάν στη Σύνοδο Κορυφής της G20 διατήρησε τους υψηλούς τόνους κατά του Ισραήλ δηλώνοντας ότι «το ανθρώπινο κόστος της κρατικής τρομοκρατίας που διαπράττει το Ισραήλ στην περιοχή μας με την υποστήριξη των δυτικών δυνάμεων αυξάνεται μέρα με τη μέρα».

