Σερβία: Ελεύθερος αφέθηκε ο Ραντόιτσιτς, που κατηγορείται για τις ένοπλες συγκρούσεις στο Κόσοβο Κόσμος 18:19, 04.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Μίλαν Ραντόιτσιτς συνελήφθη εχθές, Τρίτη, με εντολή εισαγγελέα αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής ομάδας, οπλοκατοχή και συμμετοχή σε πράξεις που απειλούν την δημόσια ασφάλεια