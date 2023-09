Κόσοβο: Ο Μίλαν Ραντόιτσιτς ανέλαβε την ευθύνη για τα ένοπλα επεισόδια στο βόρειο Κόσοβο Κόσμος 19:07, 29.09.2023 linkedin

Ο Μίλαν Ραντόιτσιτς απαλλάσσει από κάθε ευθύνη το κόμμα του, δηλώνοντας ότι μόνος του αποφάσισε να αναλάβει ένοπλη δράση