Σερβία: Διαδήλωσαν κατά της παραχώρησης στον γαμπρό του Τραμπ του βομβαρδισμένου από το ΝΑΤΟ κτηρίου του ΓΕΣ στο Βελιγράδι (Βίντεο)

Ο γαμπρός του Τραμπ στον χώρο όπου βρίσκεται το βομβαρδισμένο κτήριο του Γενικού Επιτελείου σχεδιάζει να κατασκευάσει δύο ουρανοξύστες, με πολυτελές ξενοδοχείο

Serbia

Στην επέτειο των 26 ετών από την έναρξη των νατοϊκών βομβαρδισμών κατά της Γιουγκοσλαβίας, οι φοιτητές του Βελιγραδίου διοργάνωσαν συγκέντρωση μπροστά από το βομβαρδισμένο κτήριο του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ο χώρος αυτός παραχωρήθηκε πρόσφατα προς εκμετάλλευση στο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι φοιτητές αλλά και η πλειονότητα των πολιτών της Σερβίας, όπως έδειξαν όλες οι δημοσκοπήσεις, δεν συμφωνούν με την απόφαση της κυβέρνησης να παραχωρήσει στην οικογένεια Τραμπ τον χώρο των πρώην εγκαταστάσεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Το κτήριο αυτό αποτελούσε μνημείο πολιτισμικής κληρονομιάς από το 1984 και η σερβική κυβέρνηση προκειμένου να υλοποιήσει την συναλλαγή με τον Κουσνέρ αποφάσισε τον αποχαρακτηρισμό του.

Χιλιάδες φοιτητές και πολίτες συγκεντρώθηκαν μπροστά από το βομβαρδισμένο κτήριο όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των νατοϊκών βομβαρδισμών, ενώ διαβάστηκε και το αίτημα των φοιτητών για να διατηρηθεί και να συντηρηθεί το βομβαρδισμένο κτήριο.

Το αίτημα των φοιτητών υποστήριξαν οι ενώσεις πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων όπως επίσης πολεοδόμοι και συντηρητές διατηρητέων κτηρίων.

Σημειώνεται ότι ο γαμπρός του Τραμπ στον χώρο όπου βρίσκεται το βομβαρδισμένο κτήριο του Γενικού Επιτελείου σχεδιάζει να κατασκευάσει δύο ουρανοξύστες, με πολυτελές ξενοδοχείο, εμπορικό κέντρο, διαμερίσματα και γραφεία.

