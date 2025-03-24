Στην επέτειο των 26 ετών από την έναρξη των νατοϊκών βομβαρδισμών κατά της Γιουγκοσλαβίας, οι φοιτητές του Βελιγραδίου διοργάνωσαν συγκέντρωση μπροστά από το βομβαρδισμένο κτήριο του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ο χώρος αυτός παραχωρήθηκε πρόσφατα προς εκμετάλλευση στο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι φοιτητές αλλά και η πλειονότητα των πολιτών της Σερβίας, όπως έδειξαν όλες οι δημοσκοπήσεις, δεν συμφωνούν με την απόφαση της κυβέρνησης να παραχωρήσει στην οικογένεια Τραμπ τον χώρο των πρώην εγκαταστάσεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Το κτήριο αυτό αποτελούσε μνημείο πολιτισμικής κληρονομιάς από το 1984 και η σερβική κυβέρνηση προκειμένου να υλοποιήσει την συναλλαγή με τον Κουσνέρ αποφάσισε τον αποχαρακτηρισμό του.

Large-scale protests have begun in Belgrade, Serbia, as demonstrators make their way to the General Staff Building, which was destroyed during NATO's aggression against Serbia that began on March 24, 1999, 26 years ago.#Serbianpolice#Police#Serbia #Serbian #protest… pic.twitter.com/mbiC0V9JmD March 24, 2025

Χιλιάδες φοιτητές και πολίτες συγκεντρώθηκαν μπροστά από το βομβαρδισμένο κτήριο όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των νατοϊκών βομβαρδισμών, ενώ διαβάστηκε και το αίτημα των φοιτητών για να διατηρηθεί και να συντηρηθεί το βομβαρδισμένο κτήριο.

Το αίτημα των φοιτητών υποστήριξαν οι ενώσεις πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων όπως επίσης πολεοδόμοι και συντηρητές διατηρητέων κτηρίων.

Σημειώνεται ότι ο γαμπρός του Τραμπ στον χώρο όπου βρίσκεται το βομβαρδισμένο κτήριο του Γενικού Επιτελείου σχεδιάζει να κατασκευάσει δύο ουρανοξύστες, με πολυτελές ξενοδοχείο, εμπορικό κέντρο, διαμερίσματα και γραφεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

