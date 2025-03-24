ΗΠΑ: Η κυβέρνηση προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας να ανακληθεί η απόφαση που ακύρωσε τις απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο σήμερα, ζητώντας να ακυρωθεί η δικαστική εντολή με την οποία της επιβάλλεται να επαναπροσλάβει χιλιάδες απολυμένους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο να μπλοκάρει την εντολή που εξέδωσε στις 13 Μαρτίου ο δικαστής Ουίλιαμ Άλσαπ από το Σαν Φρανσίνσκο. Με βάση την απόφαση του Άλσαπ, έξι ομοσπονδιακές υπηρεσίες υποχρεούνται να προσλάβουν εκ νέου χιλιάδες ανθρώπους που απολύθηκαν στο πλαίσιο της εκστρατείας του Τραμπ για μείωση της γραφειοκρατίας και συρρίκνωση του ομοσπονδιακού κράτους. Οι περισσότεροι από αυτούς διένυαν «δοκιμαστική περίοδο», κάτι που σημαίνει ότι είχαν προσληφθεί πρόσφατα ή είχαν μετακινηθεί σε νέα καθήκοντα.

Ο Άλσαπ αμφισβήτησε τη δικαιολογία της κυβέρνησης ότι οι απολύσεις αποφασίστηκαν λόγω της «κακής απόδοσης» των εργαζομένων.

Συνδικάτα, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και η Πολιτεία της Ουάσινγκτον είχαν προσφύγει ισχυριζόμενες ότι το Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού των ΗΠΑ υπερέβη τις εξουσίες του αποφασίζοντας τις μαζικές απολύσεις. Ο Άλσαπ, που είχε διοριστεί στη θέση αυτή από τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, συμφώνησε.

«Είναι λυπηρό που η κυβέρνησή μας απολύει κάποιους καλούς εργαζομένους και λέει ότι αυτό αποφασίστηκε λόγω της κακής απόδοσής τους, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι είναι ψέμα», σχολίασε ο δικαστής.

Η απόφαση του Άλσαπ ισχύει για τους εργαζόμενους στα υπουργεία Άμυνας, Βετεράνων, Γεωργίας, Ενέργειας, Εσωτερικών και Οικονομικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

