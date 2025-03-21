Ένας έφηβος που είχε τραυματιστεί τον Νοέμβριο όταν κατέρρευσε στέγαστρο στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Νόβι Σαντ στη Σερβία, υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του, ανεβάζοντας σε 16 τον αριθμό των νεκρών από την τραγωδία που οδήγησε σε μαζικές διαδηλώσεις και στην παραίτηση του πρωθυπουργού.

Ο ασθενής, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από τη Στρατιωτική Ιατρική Ακαδημία (VMA) στο Βελιγράδι με τα αρχικά του, Β.Τσ., 18 ετών, ήταν ένας από τους τρεις τραυματίες που διασώθηκαν από τα ερείπια την 1η Νοεμβρίου. Ένας από αυτούς πέθανε 16 ημέρες αργότερα, και ο άλλος παραμένει στο νοσοκομείο.

«Παρ’ όλα τα μέτρα θεραπείας -- και τη μέγιστη αφοσίωση του προσωπικού της VMA, ο ασθενής υπέκυψε στα πολύπλοκα τραύματα και τις συνεπαγόμενες επιπλοκές», ανέφερε το νοσοκομείο σε μια ανακοίνωση.

Πολλοί στη Σερβία έχουν συνδέσει την καταστροφή στο Νόβι Σαντ με την εκτεταμένη διαφορά και κακοδιοίκηση. Οι αρχές και ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς και το κυβερνών Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα αρνούνται τις κατηγορίες αυτές.

Η καταστροφή έχει οδηγήσει επίσης σε μαζικές διαδηλώσεις από φοιτητές και αντιτιθέμενους στις κυβερνητικές πολιτικές σε όλη τη χώρα, περιλαμβανομένου ενός τεράστιου συλλαλητηρίου την περασμένη εβδομάδα στο Βελιγράδι.

Η εισαγγελία έχει απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος 13 ατόμων για την υπόθεση του Νόβι Σαντ, και η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει εκστρατεία κατά της διαφθοράς. Ο πρωθυπουργός Μίλος Βούτσεβιτς και δύο υπουργοί έχουν παραιτηθεί, προκαλώντας την κατάρρευση της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος θα πρέπει τώρα να διορίσει νέο πρωθυπουργό ή να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Πηγή: Reuters, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

