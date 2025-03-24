Γάζα: Δημοσιογράφος του Al Jazeera σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα

Το δίκτυο του Κατάρ Al Jazeera ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο ενός δημοσιογράφου ο οποίος εργαζόταν για ένα από τα κανάλια του σε ισραηλινό πλήγμα που είχε στόχο το αυτοκίνητό του στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Χοσάμ Σαμπάτ εργαζόταν για το Al Jazeera Mubasher, την αραβόφωνη υπηρεσία απευθείας μετάδοσης, διευκρίνισε το δίκτυο. Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας επιβεβαίωσε τον θάνατό του, όπως και τον θάνατο ενός εργαζομένου του τηλεοπτικού δικτύου Palestine Today, της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, σε άλλο πλήγμα στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους.

Πηγή: skai.gr

