Τον κώδωνα του κινδύνου για τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας κρούει ο πρώην Επίτροπος και νυν πρόεδρος του γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου Πιερ Μοσκοβισί με αφορμή τις ενδοευρωπαϊκές διαβουλεύσεις για την αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών της ΕΕ. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γαλλική εφημερίδα L' Express ο Μοσκοβισί επισημαίνει ότι στη Γαλλία δεν υπάρχει το ίδιο περιθώριο ελιγμών που υπάρχει στη Γερμανία και ότι η δημοσιονομική προσπάθεια που πρέπει να αφιερωθεί στην άμυνα είναι μεν απαραίτητη, αλλά η μετάβαση σε μια οικονομία πολέμου δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει εις βάρος των δημόσιων οικονομικών της χώρας. Όταν εισήχθη το ευρώ, η Γαλλία και η Γερμανία είχαν το ίδιο επίπεδο δημόσιου χρέους, περίπου 59% του ΑΕΠ, σημειώνει ο Μοσκοβισί, υπογραμμίζοντας ότι σε ένα τέταρτο του αιώνα, η Γαλλία έχει μείνει πίσω, με το δημόσιο χρέος της να κυμαίνεται σήμερα μεταξύ 110% και 115% του ΑΕΠ, ενώ της Γερμανίας εξακολουθεί να κυμαίνεται μεταξύ 60% και 65%.

Εμφανίζεται επίσης ιδιαίτερα προβληματισμένος αναφορικά με την προοπτική ενός εθνικού δανείου για την κάλυψη των αμυντικών δαπανών, δηλώνοντας πως οτιδήποτε συμβάλλει στην αύξηση του γαλλικού δημόσιου χρέους αποτελεί μία βεβιασμένη φυγή που στο τέλος θα έχει κόστος.

«Είναι καιρός να βάλουμε φρένο και να ανακτήσουμε τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών μας. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε με παράλυση και στη συνέχεια με ατύχημα» λέει ο πρώην Επίτροπος και Υπουργός επικαλούμενος μάλιστα την περίπτωση της Ελλάδας, την οποία, όπως αναφέρει, γνώρισε καλά. Όπως, δε, αναφέρει, μπορεί να συμβεί ένα δημόσιο σύστημα να πάψει να είναι βιώσιμο, υπογραμμίζοντας πως σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι η λιτότητα που προκαλεί την κρίση, αλλά η κρίση που προκαλεί τη λιτότητα. Ο Μοσκοβισί σημειώνει επίσης ότι στην Ελλάδα, η πολιτική της τρόικας ήταν υπερβολικά βίαιη και ότι ο ίδιος είναι υπέρ της σταδιακής μεταρρύθμισης και της θέσπισης κινήτρων.

Απαντώντας στο ερώτημα αν η Γαλλία είναι ασφαλής από ένα σενάριο, όπως αυτό της Ελλάδας, ο Μοσκοβισί αναφέρει ότι οι περιπτώσεις της Ελλάδας και της Γαλλίας δεν είναι συγκρίσιμες, στο βαθμό που η Γαλλία είναι μία χώρα με διαφοροποιημένη οικονομία, ικανότητα για καινοτομία και ένα σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αντέχει, ακόμη και αν υστερεί σε ορισμένους τομείς.

«Εξακολουθούμε να έχουμε το έβδομο υψηλότερο ΑΕΠ στον κόσμο.Έχουμε μια εξαιρετική διοίκηση αλλά περνάμε μια κρίση εμπιστοσύνης. Η Γαλλία δεν χρειάζεται θεραπεία σοκ ή αφαίμαξη στη διοίκησή της, χρειάζεται να την επαναδραστηριοποιήσει και να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα των δημόσιων δαπανών της» υπογραμμίζει ο Μοσκοβισί.

Σε κάθε περίπτωση, αναφέρει ο Μοσκοβισί, η Γαλλία θα μπορέσει να πείσει τους άλλους καλύτερα, αν τακτοποιήσει τα του οίκου της πρώτα. Όπως αναφέρει δε χαρακτηριστικά, «η αξιοπιστία της Γαλλίας είναι μία από τις προϋποθέσεις για την ευρωπαϊκή αναγέννηση», ενώ είναι η μόνη χώρα της οποίας το δημόσιο χρέος, που είναι ήδη πολύ υψηλό, συνεχίζει να αυξάνεται. «Η ετήσια αποπληρωμή του χρέους της Γαλλίας έχει αυξηθεί από 25 δις ευρώ το 2020 σε 63 δις ευρώ σήμερα. Αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, θα μπορούσε να υπάρξει ένα βάρος χρέους 100 δις ευρώ μέχρι το 2029. Τα στοιχεία αυτά είναι ανησυχητικά», καταλήγει ο Μοσκοβισί.

