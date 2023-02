«Διαπράχθηκε φόνος»: Ο δήμαρχος του Ερζίν, που στάθηκε όρθιο στο σεισμό, δηλώνει ότι δέχθηκε πιέσεις

Ο Οκές Ελμάσογλου δίνει συνεχώς συνεντεύξεις στην τηλεόραση αυτές τις μέρες. Μιλά στο Euronews, σε γερμανικά, αμερικανικά και βρετανικά κανάλια και εξηγεί πώς κατάφερε ένα θαύμα. Να μείνουν όρθια πολλά από τα κτήρια στην πόλη Ερζίν, όπου είναι δήμαρχος. Γιατί έκανε σωστά τη δουλειά του. Πριν τον σεισμό δέχθηκε τον χλευασμό ορισμένων από τους κατοίκους, αλλά δεν πτοήθηκε. Δεν έδωσε καμιά οικοδομική άδεια παράνομα.Έτσι η πόλη που βρίσκεται στην καρδιά της περιοχής όπου χτύπησε ο Εγκέλαδος, 15 χιλιόμετρα από την πόλη Οσμανίγια και 110 από το Χατάι, δεν θρήνησε νεκρούς, ούτε είχε τραυματίες.

«Δεν επέτρεψα παράνομες κατασκευές και οικοδομικές δραστηριότητες» λέει. «Μερικές φορές οι άνθρωποι ενοχλούνταν μαζί μου και με ρωτούσαν σκωπτικά, αν ήθελα να είμαι ο μόνος αξιοπρεπής στη χώρα. Αλλά έτσι έχω καθαρή τη συνείδησή μου. Δεν επέτρεψα καμία παράνομη κατασκευή». Παράνομες κατασκευές υπάρχουν πολλές στην Τουρκία και οι κατασκευαστικές εταιρείες παραβιάζουν τους νόμους με κίνδυνο την ποινική τους δίωξη. Αλλά πριν από τις εκλογές δόθηκε η λεγόμενη οικοδομική αμνηστία, όπως λέει ο Εγίπ Μουχσού, από την Ομοσπονδία Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων. Μιλά μπροστά στα ερείπια ενός σπιτιού στο Αντιγιαμάν.

🇹🇷 Turkey, Erzinus = not a single house has fallen. The mayor of Erzin, Okkesh Elmasoglu : "It will become clear that one of the main reasons for the destruction & death is the masquerade of corruption with the violation of norms and laws with the exception of my own city‼️"

