Συνεχίζονται τα θαύματα στην Τουρκία: Τρεις ακόμη διασώσεις ανάμεσά τους ένα 12χρονο αγόρι 261 ώρες μετά - Βίντεο

Τρεις επιζώντες, εκ των οποίων ένας 12χρονος, ανασύρθηκαν από τα ερείπια στην Αντιόχεια της Τουρκίας, πάνω από 260 ώρες μετά τον φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που ισοπέδωσε την περιοχή, με επίκεντρο το Καχραμανμαράς .

Ο 34χρονος Μουσταφά και ο 26χρονος Μεχμέτ διασώθηκαν 261 ώρες μετά τον σεισμό.



Ένα συγκινητικό βίντεο κάνει μάλιστα το γύρο του διαδικτύου από τη στιγμή της διάσωσης του 34χρονου Μουσταφά, που τον δείχνει λίγα λεπτά αργότερα να συνομιλεί στο τηλέφωνο με τον αδερφό του, με την πρώτη του φράση να είναι: «Είναι καλά η μητέρα μου;»

