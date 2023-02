Τουλάχιστον 3 νεκροί και 213 τραυματίες εξαιτίας του νέου σεισμού 6,4 Ρίχτερ στην Τουρκία - Δείτε βίντεο

Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους από τον νέο σεισμό των 6,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 20/2 στην Τουρκία με επίκεντρο το Χατάι.

Το παραπάνω γνωστοποίησε ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού και αναπαρήγαγε το πρακτορείο Anadolu.



Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες του Anadolu, 213 άτομα έχουν σταλεί σε νοσοκομεία.



⚡️Video from when the 6.4M earthquake hit in Turkey tonight.



Why are they running inside🤔? pic.twitter.com/l3vlPhx2z9