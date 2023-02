Τουρκία: Πανικός από τις νέες ισχυρές σεισμικές δονήσεις - Τουλάχιστον οκτώ τραυματίες και νέες καταρρεύσεις κτιρίων (Βίντεο)

Πανικό προκάλεσαν στους κατοίκους της Τουρκίας οι νέες σεισμικές δονήσεις 6,4 και 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκαν μετά τις 19:00 σήμερα ζωντανεύοντας τον εφιάλτη των 7,8 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, ο σεισμός προκάλεσε πανικό στους σεισμόπληκτους και σήκωσε μεγάλα σύννεφα σκόνης στην κατεστραμμένη πόλη. Ανέφερε καταρρεύσεις ήδη κατεστραμμένων κτιρίων και δραματικές εκκλήσεις κατοίκων για βοήθεια.

