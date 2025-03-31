Άλλο ένα πτώμα ανασύρθηκε σήμερα από τους τόνους μπάζων στα σιντρίμμια του υπό κατασκευή ουρανοξύστη στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, ο οποίος κατέρρευσε από τον φονικό, ισχυρότατο σεισμό της Παρασκευής στη γειτονική Μιανμάρ.

Την θλιβερή είδηση ανακοίνωσε σήμερα η ομάδα εθελοντών διασωστών Fire and Rescue Thailand σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι τα συνεργεία εντόπισαν σημάδι ζωής στα σιντρίμμια.

Μετά τον εντοπισμό της νέας σορού, ο απολογισμός των νεκρών από την κατάρρευση του κτιρίου ανήλθε σε 12 και ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη χώρα σε 19.

Ακόμα 75 εργάτες εξακολουθούν να αγνοούνται στα συντρίμμια του κτιρίου.

Η αναπληρώτρια κυβερνήτης της Μπανγκόκ Ταβίντα Καμόλβετζ δήλωσε ότι οι 72 ώρες που έχουν περάσει μειώνουν τις ρεαλιστικές πιθανότητες για την ανεύρεση επιζώντων στα ερείπια και σημείωσε: «Πρέπει να επιταχύνουμε. Δεν πρόκειται να σταματήσουμε ούτε ύστερα από 72 ώρες».

Σε άλλα μέρη στην ταϊλανδέζικη πρωτεύουσα οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών, παραμένουν σε περιορισμένη κλίμακα.

Ύστερα από εκστρατεία που έγινε για την επιθεώρηση πολλών ουρανοξυστών με γραφεία ή κατοικίες στην ταϊλανδική πρωτεύουσα, ο κυβερνήτης της Τσανττσάρτ Σιτιπούντ δήλωσε σήμερα ότι εξακολουθεί να μην υπάρχει πρόσβαση μόνον σε δύο κτίρια.

Γιατί κατέρρευσε ο ουρανοξύστης σαν πύργος από τραπουλόχαρτα

Οι αρχές της Ταϊλάνδης ερευνούν διάφορες υποθέσεις για να κατανοήσουν τους λόγους που ο ισχυρός σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση του υπό κατασκευή τριανταώροφου κτιρίου, στη μόνη μεγάλη ζημιά που προκλήθηκε στην Μπανγκόκ.

Αμφιβολίες όσον αφορά την κατασκευή του πολυώροφου κτιρίου που κατέρρευσε εξέφρασε εξάλλου το Σάββατο η πρωθυπουργός Πετονγκτάρν Σιναουάτρα.

«Έχω ερωτήματα στο μυαλό μου», δήλωσε.

«Τι συνέβη από τότε που ξεκίνησε η οικοδομή; Πώς το σχέδιο εγκρίθηκε; Δεν ήταν το πρώτο κτίριο της χώρας», συνέχισε.

Η πρωθυπουργός έδωσε εντολή για τη διεξαγωγή έρευνας σε ομάδα ειδικών, η οποία αναμένεται να την ενημερώσει για τις παρατηρήσεις της εντός της εβδομάδας.

Σύμφωνα με κάποιες πρώτες επικρίσεις, στην οικοδομή αυτή οι ράβδοι από χάλυβα που χρησιμοποιούνται για να συνδέουν τα κομμάτια σκυροδέματος μεταξύ τους, ήταν υπερβολικά λεπτές ή κακής ποιότητας. Κάποια από αυτά τα μπλοκ θα εξεταστούν σήμερα.

«Η κατάρρευση ενός κτιρίου μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες, όπως το σχέδιο, η κατασκευή και οι προδιαγραφές των υλικών», δήλωσε χθες, Κυριακή, ο υπουργός Βιομηχανίας Ακανάτ Προμφάν.

«Το σημαντικότερο είναι οι προδιαγραφές των υλικών», σημείωσε στη συνέχεια ο υπουργός, ο οποίος πρόσθεσε ότι έχει ήδη εντοπίσει «κάτι ύποπτο», αλλά δεν διευκρίνισε περαιτέρω.

Πολεμική προκλήθηκε επίσης όσον αφορά την ενεργοποίηση ώρες μετά τον σεισμό του συστήματος αποστολής προειδοποιητικών μηνυμάτων στα τηλέφωνα.

«Το πρόβλημά μας είναι ότι τα μηνύματα εστάλησαν αργά, και ότι δεν καλύπτουν αρκετούς ανθρώπους», δήλωσε επίσης η πρωθυπουργός, η οποία συγκάλεσε σύνοδο σήμερα για το ζήτημα αυτό, σύμφωνα με τα ταϊλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Ο σεισμός προκάλεσε τον θάνατο πάνω από 1.700 ανθρώπων στη Μιανμάρ, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που έχει δώσει στη δημοσιότητα η χούντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

