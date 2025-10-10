Ισχυρότατος σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή του Περάσματος Ντρέικ, μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο είναι αρκετά μακριά από τις ακτές της Αργεντινής και της Χιλής και οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή συνήθως δεν προκαλούν ζημιές, ωστόσο υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι. Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι ο δεύτερος ισχυρότατος σεισμός στον πλανήτη μέσα σε λίγα 24ωρα, μετά από αυτόν στις Φιλιππίνες.

Η περιοχή του Περάσματος Ντρέικ είναι ένας θαλάσσιος δίαυλος που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό Ωκεανό, μεταξύ του Ακρωτηρίου Χορν, στο νοτιότερο άκρο της Νότιας Αμερικής, και των Νήσων Σάουθ Σέτλαντ, βόρεια της Ανταρκτικής Χερσονήσου.

Είναι γνωστή για τις ταραγμένες και θυελλώδεις θάλασσές της, λόγω των ισχυρών ρευμάτων και της απουσίας ενδιάμεσων χερσαίων μαζών, και λειτουργεί ως πύλη προς την Ανταρκτική.

Περσινός σεισμός ίδιου μεγέθους δεν είχε προκαλέσει πάντως τσουνάμι στις ακτές της Αργεντινής και της Χιλής.

Πηγή: skai.gr

