Δύο ισχυροί υποθαλάσσιοι σεισμοί σημειώθηκαν ανοιχτά του νότιου τμήματος των Φιλιππίνων την Παρασκευή, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων, ενώ πόλεις κοντά στο επίκεντρο υπέστησαν σοβαρές ζημιές, με τις αρχές να προειδοποιούν για ισχυρούς μετασεισμούς.

Ο πρώτος σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών, σημειώθηκε στα ανοιχτά της πόλης Manay, στην επαρχία Davao Oriental, και προκάλεσε προειδοποίηση για τσουνάμι στις ακτές σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων (186 μιλίων) από το επίκεντρο. Οι προειδοποιήσεις για τις Φιλιππίνες και την Ινδονησία άρθηκαν λίγο αργότερα. Ένας δεύτερος σεισμός, μεγέθους 6,8 βαθμών, όμως, χτύπησε την ίδια περιοχή επτά ώρες μετά, προκαλώντας νέα προειδοποίηση για τσουνάμι. Η σεισμολογική υπηρεσία της χώρας, Phivolcs, προειδοποίησε για πιθανά θαλάσσια κύματα άνω του ενός μέτρου πάνω από τη φυσιολογική παλίρροια.

Οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων έχουν ενημερωθεί να μεταφερθούν το συντομότερο προς υψηλότερα σημεία ή να κινηθούν πιο βαθιά στην ενδοχώρα, ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Ο διευθυντής της Phivolcs, Teresito Bacolcol, περιέγραψε τους δύο σεισμούς ως «δίδυμο γεγονός» (doublet), δηλαδή δύο διακριτούς σεισμούς που συνέβησαν κατά μήκος μιας μεγάλης τάφρου στα ανατολικά παράλια της χώρας.

Υπήρξαν αρχικές αναφορές για ζημιές σε κατοικίες, κτίρια και γέφυρες, δήλωσε ένας αξιωματούχος στη Manay, αν και η πλήρης έκταση των ζημιών δεν είχε ακόμη γίνει γνωστή.

Οι δύο σεισμοί οι ισχυρότεροι των τελευταίων ετών

Οι δύο σεισμοί συγκαταλέγονται στους ισχυρότερους των τελευταίων ετών που έχουν πλήξει τις Φιλιππίνες, μια χώρα που βρίσκεται πάνω στον Ειρηνικό “Δακτύλιο της Φωτιάς” και καταγράφει πάνω από 800 σεισμούς κάθε χρόνο.

Το γεγονός ήρθε δύο εβδομάδες μετά τον πιο θανατηφόρο σεισμό της τελευταίας δεκαετίας στις Φιλιππίνες, όταν 74 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νησί Cebu, έπειτα από υποθαλάσσιο σεισμό μεγέθους 6,9 βαθμών.

Οχήματα που τραντάζονταν, πόρτες που κουδούνιζαν

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκε από το Reuters δείχνει ανθρώπους στην πόλη Davao να κρατιούνται από σταθμευμένα οχήματα που ταλαντεύονταν πέρα δώθε, ενώ μεταλλικές πόρτες κουδούνιζαν από τη δόνηση.

Ο αξιωματούχος διαχείρισης καταστροφών Richie Diuyen στη Manay δήλωσε ότι ο σεισμός διήρκεσε 30 έως 40 δευτερόλεπτα και προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και στην πρόσοψη μιας εκκλησίας, καθώς και ρωγμές σε δρόμους και κατεστραμμένες γέφυρες. Δήλωσε χαρακτηρισιτκά: «Δεν μπορούσαμε να σταθούμε όρθιοι. Είμαι 46 χρονών και αυτός ήταν ο πιο ισχυρός σεισμός που ένιωσα ποτέ».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Ferdinand Marcos Jr. δήλωσε ότι οι αρχές αξιολογούν την κατάσταση και ότι ομάδες έρευνας και διάσωσης θα αναπτυχθούν μόλις είναι ασφαλές: «Εργαζόμαστε αδιάκοπα για να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όλους όσοι τη χρειάζονται», ανέφερε σε δήλωσή του.

Προειδοποίηση για ισχυρούς μετασεισμούς

Η Phivolcs προειδοποίησε για μετασεισμούς και κάλεσε τους κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί να μείνουν μακριά από τις ακτές.

Επαληθευμένα βίντεο από το νότιο τμήμα των Φιλιππίνων δείχνουν εργαζόμενους να εκκενώνουν κτίρια και να συγκεντρώνονται στους δρόμους, λάμπες να αιωρούνται σε καταστήματα και γραφεία με αναποδογυρισμένες ντουλάπες και υπαλλήλους να κρατιούνται από τα γραφεία τους καθώς οι δομές γύρω τους έτριζαν.

Εικόνες από το νησί Sulawesi της Ινδονησίας δείχνουν αλιευτικά σκάφη να επιστρέφουν στην ξηρά και παιδιά να παίζουν σε παραλία από την οποία είχε υποχωρήσει το νερό. Η Phivolcs αναθεώρησε προς τα κάτω το μέγεθος του πρώτου σεισμού από 7,6 σε 7,4 βαθμούς, με εστιακό βάθος 23 χιλιομέτρων (14 μιλίων). Ο δεύτερος σεισμός αναθεωρήθηκε επίσης από 6,9 σε 6,8 βαθμούς, με βάθος 37 χιλιομέτρων (23 μιλίων).

