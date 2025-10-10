Γαλλία: Ο Μακρόν διόρισε ξανά τον Λεκορνί πρωθυπουργό της χώρας

Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, διόρισε εκ νέου πρωθυπουργό της χώρας τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, απόδειξη ότι η Γαλλία βρίσκεται σε πραγματική κρίση.

Ως πρώτο του μέλημα του ζήτησε να προχωρήσει στη δημιουργία νέου υπουργικού συμβουλίου.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από την πλευρά του τόνισε ότι η Γαλλία πρέπει επιτέλους να βγει από τη βαθιά κρίση στην οποία βρίσκεται.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την ανακοίνωση του διορισμού του εκ νέου στη θέση του πρωθυπουργού, ο Λεκορνί έγραψε στο Χ: «Αποδέχομαι - εκτός καθήκοντος - την αποστολή που μου έχει αναθέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσω στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό για το τέλος του έτους και να αντιμετωπίσω τα καθημερινά προβλήματα των συμπατριωτών μας. Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτή την πολιτική κρίση που εξοργίζει τον γαλλικό λαό και σε αυτή την αστάθεια που είναι κακή για την εικόνα και τα συμφέροντα της Γαλλίας.

Όπως είπα, αυτό θα είναι εφικτό μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αν εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα από τις τελευταίες εβδομάδες:

Όλα τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τις διαβουλεύσεις των τελευταίων ημερών θα τεθούν προς συζήτηση στο κοινοβούλιο:

Oι βουλευτές και οι γερουσιαστές θα μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι συζητήσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν.

Η αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών μας παραμένει προτεραιότητα για το μέλλον και την κυριαρχία μας: Kανείς δεν θα μπορεί να αποφύγει αυτή την ανάγκη.

Όλες οι φιλοδοξίες είναι νόμιμες και χρήσιμες, αλλά όσοι θα ενταχθούν στην κυβέρνηση θα πρέπει να δεσμευτούν να αποσυνδεθούν από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027.

Η νέα κυβερνητική ομάδα θα πρέπει να ενσαρκώνει την ανανέωση και την ποικιλομορφία των ικανοτήτων.

Θα κάνω ό,τι μπορώ για να πετύχω αυτή την αποστολή».

Θα φανεί τις επόμενες μέρες αν ο άνθρωπος που αιφνιδιαστικά παραιτήθηκε την προηγούμενη Δευτέρα, βυθίζοντας ακόμη περισσότερο σε κρίση τη Γαλλία, είναι σε θέση να βγάλει εις πέρας την αποστολή του, την οποία μάλλον έχει αποδεχθεί με βαριά την καρδιά.

Ο προϋπολογισμός του 2026 πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, προκειμένου να εγκριθεί πριν από το τέλος του έτους. Ο Λεκορνί πρόσφατα είπε ότι στόχος του είναι να διατηρηθεί το έλλειμμα του κράτους μεταξύ 4,7% και 5% σε σύγκριση με το φετινό 5,4%.

Πρόταση μομφής από τον Εθνικό Συναγερμό

Ο επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού ανακοίνωσε ότι το κόμμα θα υποβάλει «αμέσως» πρόταση μομφής κατά της νέας κυβέρνησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον οποίο επαναδιόρισε πρωθυπουργό ο πρόεδρος Μακρόν.

Σχολιάζοντας τον διορισμό του Λεκορνί, η Ματίλντ Πανό, της Ανυπότακτης Γαλλίας, είπε με τον διορισμό αυτόν «ο Μακρόν αναβάλλει οικτρά το αναπόφευκτο: την αποχώρησή του». Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το κόμμα προτίθεται επίσης να καταθέσει πρόταση μομφής. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο συντονιστής του έκανε λόγο για «μια νέα προσβολή στους Γάλλους από έναν ανεύθυνο, μεθυσμένο από την εξουσία του» υποστηρίζοντας ότι «η Γαλλία και ο λαός της ταπεινώθηκαν».

Ο Ερίκ Σιοτί, ο πρώην πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων, κάλεσε τα κόμματα «να καταψηφίσουν την κυβέρνηση».

Από την πλευρά των Σοσιαλιστών διαψεύστηκε κατηγορηματικά η ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας με τον νέο πρωθυπουργό ξεκαθαρίζοντας ότι το κόμμα τους θα αναμείνει τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβερνήσης αναφορικά με τα μείζονα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ οι Οικολόγοι χαρακτήρισαν «απίστευτη» την απόφαση του προέδρου Μακρόν.

