Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 19 Ιανουαρίου

Σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Μάρκου Ευγενικού, της Αγίας Ευφρασίας και του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Ευφρασία, Ευφρασίτσα
- Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα, Μακαρούλα *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:38 - Δύση ήλιου: 17:33 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 55 λεπτά
Σελήνη 0.5 ημέρας
Πηγή: skai.gr
