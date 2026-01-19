Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 19 Ιανουαρίου

Σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Μάρκου Ευγενικού, της Αγίας Ευφρασίας και του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Ευφρασία, Ευφρασίτσα

Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα, Μακαρούλα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:38 - Δύση ήλιου: 17:33 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 55 λεπτά

Σελήνη 0.5 ημέρας



