Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 19 Ιανουαρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:38 και δύση ήλιου στις 17:33 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 55 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Μάρκου Ευγενικού, της Αγίας Ευφρασίας και του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: 

  • Ευφρασία, Ευφρασίτσα
  • Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα, Μακαρούλα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:38 - Δύση ήλιου: 17:33 - Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 55 λεπτά
Σελήνη 0.5 ημέρας
 

Πηγή: skai.gr

