Σοκαριστικά βίντεο από τα 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον δύο νεκροί

Ο νέος σεισμός σημειώθηκε 11 ημέρες μετά τα καταστροφικά 6.9 Ρίχτερ που άφησε πίσω 74 νεκρούς και περίπου 72.000 σεισμοπαθείς, στην νήσο Τσεμπού.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στις Φιλιππίνες από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τα ξημερώματα το νησιωτικό κράτος, 11 ημέρες μετά τον σεισμό των 6,9 Ρίχτερ που άφησε πίσω 74 νεκρούς και περίπου 72.000 σεισμοπαθείς, στην κεντρική νήσο Τσεμπού.

Ο σεισμός σημειώθηκε περίπου 20 χιλιόμετρα ανοιχτά των ακτών της πόλης Μανάι στο νότιο νησί Μιντανάο στις 9:43 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ (USGS).

Στην πόλη Μάτι, ένα άτομο σκοτώθηκε από την κατάρρευση τοίχου, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ ένας άνδρας υπέστη ανακοπή, δήλωσε στο AFP το γραφείο διαχείρισης καταστροφών της πόλης.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων αρχικά είχε προειδοποιήσει ότι αναμενόταν ένα «καταστροφικό τσουνάμι» «με κύματα ύψους που είναι πιθανό να θέσουν σε κίνδυνο ζωές» στην ανατολική ακτή του αρχιπελάγους.

Λίγες ώρες αργότερα, το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) ήρε την προειδοποίηση για τσουνάμι για τις Φιλιππίνες, το Παλάου και την Ινδονησία.

Ο πρόεδρος της χώρας Φέρντιναντ Μάρκος,  δήλωσε πως οι αρχές ακόμη αποτιμούν την κατάσταση και οι υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης ετοιμάζονται για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να επέμβουν.

Το αρχιπέλαγος βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» στον Ειρηνικό, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη. Στη χώρα καταγράφονται πάνω από 800 ισχυροί σεισμοί σε ετήσια βάση κατά μέσο όρο.

