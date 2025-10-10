Λογαριασμός
Χαμάς, Ισλαμική Τζιχάντ και Λαϊκό Μέτωπο: «Καμία ξένη κηδεμονία στη Γάζα. Είναι δική μας υπόθεση»

Οι τρεις Παλαιστινιακές οργανώσεις τόνισαν σε κοινή τους δήλωση ότι η διακυβέρνησή της Λωρίδας της Γάζας αποτελεί καθαρά εσωτερική υπόθεση.

Τζιχάντ

Η Χαμάς, η Ισλαμική Τζιχάντ και το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης απέρριψαν, σε κοινή ανακοίνωση τους, οποιαδήποτε «ξένη κηδεμονία» επί της Γάζας, τονίζοντας ότι η διακυβέρνησή της αποτελεί καθαρά εσωτερική, παλαιστινιακή υπόθεση.

Παράλληλα, εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να επωφεληθούν από την αραβική και διεθνή συμμετοχή στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

