Η Χαμάς, η Ισλαμική Τζιχάντ και το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης απέρριψαν, σε κοινή ανακοίνωση τους, οποιαδήποτε «ξένη κηδεμονία» επί της Γάζας, τονίζοντας ότι η διακυβέρνησή της αποτελεί καθαρά εσωτερική, παλαιστινιακή υπόθεση.
Παράλληλα, εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να επωφεληθούν από την αραβική και διεθνή συμμετοχή στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.
