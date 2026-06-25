Πολύ ισχυρός σεισμός, 7,1 βαθμών, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται όχι μακριά από την πρωτεύουσα Καράκας, συντάραξε χθες Τετάρτη τη Βενεζουέλα, κατά δεδομένα του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), ενώ δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδουν πως είδαν σκηνές πανικού.

Ο σεισμός, σε συγκριτικά μικρό βάθος, 13 χιλιομέτρων κατά την αρχική εκτίμηση, καταγράφτηκε στη 01:04 (ώρα Ελλάδας), με επίκεντρο τη Μορόν, κάπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας, κι ακολουθήθηκε από πολλές μετασεισμικές δονήσεις, ανέφερε το USGS.

MORE: Multiple structures have reportedly collapsed after a strong earthquake struck Caracas. https://t.co/r1EaakspGy — Breaking911 (@Breaking911) June 24, 2026

Justo ahora en Caracas pic.twitter.com/4n8J4d1qsB — CarmeLa Longo (@carmeLaLongo) June 24, 2026

🚨BREAKING: Footage from the Earthquake inside Venezuela in Caracas. #earthquakeVenezuela2026 pic.twitter.com/tEPn0tRLDI — The Sentinel (@TheSentinelUSN) June 24, 2026

Στο Καράκας πολύς κόσμος έσπευσε να βγει από κτίρια, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του AFP. Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως είδε να ανοίγουν ρωγμές στους τοίχους του διαμερίσματός του και ότι γυαλιά έσπασαν στην πόρτα της εισόδου.

A powerful 7.1-magnitude earthquake just struck Altamira, Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/wFsX2GwrHs — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 24, 202

BREAKING: Structures have collapsed in Caracas, Venezuela after a powerful earthquake. pic.twitter.com/m38hjENRoT — Scope Report (@ScopeReport_) June 24, 2026

JUST IN: 🇻🇪 7.1 magnitude earthquake strikes Venezuela causing multiple buildings to collapse. pic.twitter.com/KKV2M031TI — BRICS News (@BRICSinfo) June 24, 2026

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Κολομβία, η πρωτεύουσα της οποίας, η Μπογοτά, απέχει 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας σε ευθεία γραμμή. Σύμφωνα με τη μονάδα διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών της χώρας αυτής, «δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι στις κολομβιανές ακτές στην Καραϊβική».

Το αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι έκανε λόγο από την πλευρά του για απειλή δυνητικά καταστροφικά κύματα να πλήξουν το Πουέρτο Ρίκο, τις αμερικανικές και τις βρετανικές Παρθένες Νήσους, καθώς και νησιά ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας (Αρούμπα, Κουρασάο, Μπονέρ).

Πηγή: skai.gr

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