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Σεισμός 7,1 βαθμών στη Βενεζουέλα - Σκηνές πανικού, αναφορές για θύματα - Δείτε βίντεο

Το επίκεντρο εντοπίζεται κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας - Σκηνές πανικού στη Βενεζουέλα αλλά και στην Κολομβία όπου η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή

UPDATE: 02:24
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Σεισμός Βενεζουέλα

Πολύ ισχυρός σεισμός, 7,1 βαθμών, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται όχι μακριά από την πρωτεύουσα Καράκας, συντάραξε χθες Τετάρτη τη Βενεζουέλα, κατά δεδομένα του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), ενώ δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδουν πως είδαν σκηνές πανικού.

Ο σεισμός, σε συγκριτικά μικρό βάθος, 13 χιλιομέτρων κατά την αρχική εκτίμηση, καταγράφτηκε στη 01:04 (ώρα Ελλάδας), με επίκεντρο τη Μορόν, κάπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας, κι ακολουθήθηκε από πολλές μετασεισμικές δονήσεις, ανέφερε το USGS.

Στο Καράκας πολύς κόσμος έσπευσε να βγει από κτίρια, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του AFP. Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως είδε να ανοίγουν ρωγμές στους τοίχους του διαμερίσματός του και ότι γυαλιά έσπασαν στην πόρτα της εισόδου.

 Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Κολομβία, η πρωτεύουσα της οποίας, η Μπογοτά, απέχει 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας σε ευθεία γραμμή. Σύμφωνα με τη μονάδα διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών της χώρας αυτής, «δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι στις κολομβιανές ακτές στην Καραϊβική».

Το αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι έκανε λόγο από την πλευρά του για απειλή δυνητικά καταστροφικά κύματα να πλήξουν το Πουέρτο Ρίκο, τις αμερικανικές και τις βρετανικές Παρθένες Νήσους, καθώς και νησιά ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας (Αρούμπα, Κουρασάο, Μπονέρ).

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βενεζουέλα Σεισμός
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