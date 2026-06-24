Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών έπληξε την κομητεία Μεντοσίνο στη βόρεια Καλιφόρνια την Τετάρτη, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε περίπου 11 χιλιόμετρα βόρεια της Ρέντγουντ Βάλεϊ, είχε εστιακό βάθος 8,1 χιλιομέτρων, ανέφερε το USGS.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές και μάρτυρες του Reuters στην περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, περίπου 240 χιλιόμετρα νότια της κομητείας Μεντοσίνο, δεν ανέφεραν ότι ένιωσαν δόνηση.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ενημερώθηκε για τον σεισμό, ανακοίνωσε το γραφείο του στο X, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε συντονισμό με τους αξιωματούχους εκτάκτων αναγκών και αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις και ζημιές.

Πηγή: skai.gr

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