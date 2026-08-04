Εκατόν εξήντα έναν χρόνια από την καθιέρωση των δύο πρώτων στροφών του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού, σε μελοποίηση του Κερκυραίου Νικολάου Μάντζαρου, ως Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας.

Κάθε ανάκρουσή του μας υπενθυμίζει ότι η Ελευθερία είναι η ύψιστη αξία του Ελληνισμού. Η προάσπισή της αποτελεί διαρκές χρέος.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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