Χτύπημα σε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στο Στενό του Ορμούζ - Ένας ναυτικός αγνοείται

Πλήγμα δέχτηκε ελληνικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου υπό σημαία Λιβερίας, ενώ έπλεε στο Στενό του Ορμούζ από την πλευρά του Ομάν.

Σύμφωνα με το tradewinds, από το χτύπημα στο μηχανοστάσιο ξέσπασε φωτιά στο πλοίο.

Ένας ναυτικός αναφέρθηκε ως αγνοούμενος μετά το πλήγμα στο πλοίο Minoan Pioneer, χωρητικότητας 93.300 dwt (κατασκευής 2011), το οποίο χτυπήθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια (37 χλμ.) βορειοανατολικά του Αλ Χασάμπ στο Ομάν, στην είσοδο των Στενών του Χορμούζ, σύμφωνα με τη ναυτιλιακή εταιρεία πληροφοριών Vanguard.

Ένα κοντινό δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ολική διακοπή ηλεκτροδότησης μετά την επίθεση, η οποία σημειώθηκε περίπου στις 22:00 UTC τη Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

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