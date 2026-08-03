Το νέο πρωτότυπο του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους KAAN (P1) ξεκίνησε τις δοκιμές τροχοδρόμησης.



Τα πλάνα που δημοσίευσε η TUSAŞ (Τουρκική Αεροδιαστημική Βιομηχανία) προκάλεσαν αίσθηση στη γείτονα με τα τουρκικά ΜΜΕ να παρουσιάζουν εκτεταμένα ρεπορτάζ για το KAAN. «Η Τουρκία επιταχύνει τον αγώνα για ένα μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς» τονίζεται.



Η TUSAŞ στοχεύει στην πρώτη πτήση του πρωτότυπου P1 μέσα σε λίγους μήνες, με τόσο το P1 όσο και το P2 να πετούν θεωρητικά μέχρι το τέλος του 2026.



Οι πρώτες παραδόσεις στην Τουρκική Πολεμική Αεροπορία σχεδιάζονται για το 2028.

Το KAAN σχεδιάζεται εξαρχής για να καλύψει τις προδιαγραφές 5ης γενιάς, ωστόσο, παρά τις τουρκικές θριαμβολογίες, είναι ακόμη υπό ανάπτυξη, και πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια για την 5η γενιά.

Το Κογκρέσο δεν προχώρησε τελικά στην αναστολή της πώλησης κινητήρων F-110 προς την Τουρκία, εξέλιξη που επιτρέπει στην Άγκυρα να συνεχίσει το πρόγραμμα ανάπτυξης του εγχώριου μαχητικού αεροσκάφους ανέφεραν τον περασμένο μήνα οι φιλοκυβερνητικές τουρκικές εφημερίδες Hurriyet και Yeni Safak.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε ενημερώσει επισήμως το Κογκρέσο στις 24 Ιουνίου για την προτεινόμενη πώληση, ενεργοποιώντας την προβλεπόμενη 15ήμερη περίοδο κοινοβουλευτικού ελέγχου που ισχύει για τις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

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