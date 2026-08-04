Νέες φήμες ότι η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ παντρεύτηκαν κρυφά προκάλεσε η τελευταία κοινή εμφάνισή τους στο Παρίσι. Το 31χρονο μοντέλο και ο 51χρονος ηθοποιός απαθανατίστηκαν τη Δευτέρα 3 Αυγούστου να περπατούν χέρι-χέρι στη γαλλική πρωτεύουσα, φορώντας δαχτυλίδια που έμοιαζαν με βέρες. Στις φωτογραφίες, οι δυο τους εμφανίζονται χαμογελαστοί και ιδιαίτερα ευδιάθετοι.

Εκείνο που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν τα νέα κοσμήματα στα χέρια τους. Τόσο η Χαντίντ όσο και ο Κούπερ φορούσαν βέρες, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει συζήτηση για το ενδεχόμενο να έχουν προχωρήσει κρυφά σε γάμο. Μέχρι στιγμής, πάντως, ούτε οι ίδιοι ούτε οι εκπρόσωποί τους έχουν επιβεβαιώσει ότι παντρεύτηκαν ή αρραβωνιάστηκαν.

Bradley Cooper and Gigi Hadid stepping out in Paris with matching rings… marriage rumors just went nuclear 💍



Are we calling it official? #BradleyCooper #GigiHadid pic.twitter.com/cpzz3rZ2TR — Andray (@andrayofficial) August 3, 2026

Η εμφάνισή τους στο Παρίσι ήρθε έναν μήνα μετά την παρουσία τους στον γάμο της στενής φίλης της Χαντίντ, Τέιλορ Σουίφτ, με τον Τράβις Κέλσι. Το ζευγάρι είχε δώσει το «παρών» στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Οι πρώτες φήμες για ειδύλλιο ανάμεσα στην Τζίτζι Χαντίντ και τον Μπράντλεϊ Κούπερ ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2023, όταν εθεάθησαν να δειπνούν μαζί στο εστιατόριο Via Carota, στο West Village της Νέας Υόρκης. Παρότι συνέχισαν να πραγματοποιούν κοινές εξόδους, για μεγάλο διάστημα απέφευγαν να επιβεβαιώσουν δημόσια τη σχέση τους.

Bradley Cooper and Gigi Hadid spark marriage rumors after stepping out with rings https://t.co/4kz4giOtak pic.twitter.com/YmDhC2rVMp — New York Post (@nypost) August 3, 2026

Η Χαντίντ έκανε την πρώτη ξεκάθαρη αναφορά στον δεσμό τους τον Μάιο του 2025, όταν δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία στην οποία φιλιόταν με τον ηθοποιό.

Σε συνέντευξή της στη «Vogue» είχε εξηγήσει ότι αισθάνεται τυχερή που βρήκε έναν άνθρωπο, ο οποίος γνωρίζει τι θέλει από τη ζωή του. «Το να βρίσκεις κάποιον που βρίσκεται σε μία φάση της ζωής του όπου γνωρίζει τι θέλει και τι αξίζει, με κάνει να αισθάνομαι πραγματικά τυχερή», είχε δηλώσει. Η ίδια είχε μιλήσει και για τον θαυμασμό που τρέφει για τον Κούπερ ως δημιουργό. «Τον σέβομαι πολύ ως καλλιτέχνη και αισθάνομαι ότι μου προσφέρει πολλά: ενθάρρυνση και πίστη στον εαυτό μου».

Are Bradley Cooper and Gigi Hadid married? The couple, who have been together since 2023, stepped out in Paris on August 3 sporting bands on their left ring fingers. (📷: Backgrid) https://t.co/f8vHk02xMY pic.twitter.com/aDlqznjylv — E! News (@enews) August 3, 2026

Πηγή: skai.gr

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