Η απομάκρυνση μιας 40χρονης ευαγγελίστριας - influencer από πτήση της Alaska Airlines στις Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσε συζήτηση σχετικά με τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης μέσα σε ένα αεροσκάφος και τις εξουσίες που διαθέτει το πλήρωμα όταν κρίνει ότι η συμπεριφορά κάποιου επιβάτη μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια της πτήσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Ιουλίου, λίγο πριν από την απογείωση της πτήσης 708 της Alaska Airlines από το Ορλάντο της Φλόριντα με προορισμό το Σαν Ντιέγκο.

Η Whitney Lynn, γνωστή στις ΗΠΑ για τη δράση της ως χριστιανή ευαγγελίστρια και δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σηκώθηκε στον διάδρομο του αεροσκάφους ενώ η αναχώρηση καθυστερούσε και άρχισε να απευθύνεται στους υπόλοιπους επιβάτες.

Florida Evangelist Removed from Alaska Airlines Flight After Preaching During Delay



Whitney Lynn, a 40-year-old Florida evangelist, was asked to leave an Alaska Airlines flight from Orlando to San Diego on July 30 after preaching to passengers during a takeoff delay.



Standing… pic.twitter.com/5rhKRHq2qu — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) August 3, 2026



Το μήνυμα προς τους επιβάτες



Σε βίντεο που η ίδια δημοσίευσε αργότερα στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακούγεται να λέει ότι η καθυστέρηση ίσως αποτελεί μέρος του σχεδίου του Θεού.

«Ξέρω ότι όλοι περιμένουμε και είναι κάπως εκνευριστικό. Όμως ο χρόνος του Θεού είναι τέλειος. Ίσως σήμερα να μας προστατεύει από κάποιον κίνδυνο. Θέλω να γνωρίζετε ότι ο Ιησούς Χριστός σας αγαπά τόσο πολύ, ώστε πέθανε στον σταυρό για τις αμαρτίες σας», ανέφερε απευθυνόμενη στους επιβάτες.

Λίγη ώρα αργότερα, μέλη του προσωπικού της αεροπορικής εταιρείας της ζήτησαν να εγκαταλείψει το αεροσκάφος.



«Το πλήρωμα δεν αισθανόταν ασφαλές»



Σύμφωνα με νέο βίντεο που δημοσίευσε η ίδια, υπάλληλος της εταιρείας την ενημέρωσε ότι το πλήρωμα δεν αισθανόταν ασφαλές με την παρουσία της στο αεροσκάφος.

Η Lynn απάντησε με εμφανή έκπληξη, λέγοντας: «Δεν ήξερα ότι το μήνυμα του Ιησού Χριστού είναι επικίνδυνο. Δηλαδή η ελευθερία του λόγου δεν είναι ασφαλής;»

Στη συνέχεια χαρακτήρισε το περιστατικό «πνευματικό πόλεμο», υποστηρίζοντας ότι «οι δαίμονες δεν αντέχουν το όνομα του Ιησού».

UNBELIEVABLE!!!



What country are we living in right now?



Alaska Airlines had Whitney Lynn (evangelist, singer and songwriter) removed from their flight for sharing the gospel of Jesus Christ! She was told the crew felt unsafe! pic.twitter.com/cZSltx3MbX — Texas 🇺🇸 (@MustangMan_TX) August 1, 2026



Η θέση της Alaska Airlines



Η Alaska Airlines υπερασπίστηκε την απόφαση του πληρώματος, τονίζοντας ότι η ασφάλεια αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι, πριν από την αναχώρηση της πτήσης από το Ορλάντο, το πλήρωμα «ανησύχησε ολοένα και περισσότερο για τη συμπεριφορά της επιβάτιδας, η οποία επηρέαζε επίσης και άλλους ταξιδιώτες». Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η αποβίβασή της «για λόγους ασφαλείας».

Παράλληλα, η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι η Lynn δεν θα μπορεί να ταξιδεύει με την Alaska Airlines στο άμεσο μέλλον, ενώ σύμφωνα με έγγραφο που η ίδια δημοσιοποίησε, έχει τεθεί προσωρινή απαγόρευση μετακίνησης και με τις θυγατρικές Hawaiian Airlines και Horizon Air έως ότου ολοκληρωθεί η εσωτερική έρευνα για το περιστατικό.

«Ο Θεός είχε άλλο σχέδιο»

Η 40χρονη υποστήριξε ότι τελικά η απομάκρυνσή της εξελίχθηκε σε ευκαιρία για να μεταδώσει το μήνυμά της σε περισσότερους ανθρώπους.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της, μίλησε για την πίστη της στον οδηγό του λεωφορείου που τη μετέφερε από το αεροδρόμιο, ενώ προσευχήθηκε και με εργαζόμενο του ξενοδοχείου όπου κατέλυσε.

«Κοιτάζοντας πίσω, βλέπω ξεκάθαρα το χέρι του Θεού. Αυτό που έμοιαζε με εμπόδιο έγινε ευκαιρία για να ακούσουν άνθρωποι το Ευαγγέλιο», έγραψε χαρακτηριστικά.



Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι η αεροπορική εταιρεία όφειλε να προστατεύσει την ομαλή διεξαγωγή της πτήσης και να λάβει υπόψη την αίσθηση ασφάλειας του πληρώματος και των επιβατών.

Άλλοι, αντίθετα, αναρωτιόνταν εάν η αντίδραση της εταιρείας θα ήταν η ίδια σε περίπτωση που δημόσια θρησκευτική αναφορά προερχόταν από εκπρόσωπο διαφορετικής θρησκείας, αναφέροντας εάν υπάρχει ίση μεταχείριση της θρησκευτικής έκφρασης στους δημόσιους χώρους.

Δεν ήταν η πρώτη φορά

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα καθώς, λίγες ημέρες πριν από το συμβάν, η Washington Post είχε δημοσιεύσει εκτενές ρεπορτάζ για τους ευαγγελιστές που επιλέγουν να κηρύττουν μέσα στα αεροπλάνα.

Στο δημοσίευμα, η ίδια η Whitney Lynn δήλωνε ότι συνηθίζει να απευθύνεται στους συνεπιβάτες της σχεδόν σε κάθε πτήση, εξηγώντας πως θεωρεί ότι «δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να ακούσουν την αλήθεια», χαρακτηρίζοντας τους επιβάτες «αιχμάλωτο κοινό».



Πηγή: skai.gr

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