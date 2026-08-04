Μία σημαντική υπόθεση παράνομης αλιείας προστατευόμενων κοραλλιών από τον βυθό του Αιγαίου στη Σκόπελο, αποκάλυψαν οι έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, όταν εντοπίστηκε σκάφος αναψυχής που φέρεται να λειτουργούσε ως πλωτή βάση για τη συλλογή και διακίνηση του πολύτιμου θαλάσσιου υλικού.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η αξία του παράνομου φορτίου εκτιμάται ότι φτάνει τις 800.000 ευρώ, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με οργανωμένο διεθνές δίκτυο διακίνησης προστατευόμενων ειδών.

Η έρευνα ξεκίνησε από ύποπτες αποστολές

Η αποκάλυψη της υπόθεσης δεν προήλθε από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά από στοχευμένη ανάλυση κινδύνου που πραγματοποίησαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σε εταιρεία μεταφορών.

Τα πληροφοριακά συστήματα της υπηρεσίας εντόπισαν επαναλαμβανόμενες αποστολές προς το εξωτερικό με ασαφείς περιγραφές εμπορευμάτων, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση των ελεγκτών.

Η περαιτέρω διερεύνηση οδήγησε σε σκάφος που βρισκόταν ανοιχτά της Σκοπέλου και είχε μισθωθεί σε Ιταλούς υπηκόους ως σκάφος αναψυχής, αλλά φέρεται να συνδεόταν με συχνές αποστολές προς ιταλικά λιμάνια.

Τα ευρήματα στο σκάφος

Κατά τον έλεγχο, οι αρχές εντόπισαν σημαντικές ποσότητες προστατευόμενων κοραλλιών, τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και προστατεύονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Παράλληλα βρέθηκαν πλήρης καταδυτικός εξοπλισμός, ειδικά εργαλεία αποκοπής κοραλλιών και αυτοσχέδιοι χώροι αποθήκευσης, στοιχεία που, σύμφωνα με τις αρχές, παραπέμπουν σε οργανωμένη και συστηματική δραστηριότητα παράνομης συλλογής από τον βυθό.

Με βάση τις διεθνείς τιμές του κόκκινου κοραλλιού και άλλων πολύτιμων ειδών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κοσμημάτων και διακοσμητικών αντικειμένων, η αξία του κατασχεμένου φορτίου υπολογίζεται περίπου στις 800.000 ευρώ.

Έρευνες για διεθνές κύκλωμα

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν συνεργοί στην Ελλάδα, ενώ σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Ιταλίας αναζητείται ο τελικός παραλήπτης του φορτίου.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιείται στη διακίνηση προστατευόμενων θαλάσσιων ειδών και σε άλλες χώρες της Μεσογείου.

Γιατί τα κοράλλια είναι τόσο σημαντικά

Πέρα από την εμπορική τους αξία, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα κοράλλια αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Δημιουργούν καταφύγια για δεκάδες είδη ψαριών και ασπόνδυλων, συμβάλλουν στη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και αναπτύσσονται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την αποκατάστασή τους όταν καταστραφούν.

Παράλληλα, οι κοραλλιογενείς σχηματισμοί λειτουργούν ως πολύτιμοι βιοδείκτες της κατάστασης μιας θάλασσας.

Η παρουσία, η ανάπτυξη και η υγεία τους αποτυπώνουν την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς επηρεάζονται άμεσα από τη ρύπανση, την αύξηση της θερμοκρασίας των υδάτων και τις ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Για τον λόγο αυτό, οι επιστήμονες τους χρησιμοποιούν ως έναν από τους σημαντικότερους δείκτες για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης και της καθαρότητας των θαλασσών.

Η συγκεκριμένη υπόθεση υπενθυμίζει ότι ο φυσικός πλούτος δεν αποτελεί ανεξάντλητη πηγή εκμετάλλευσης.

Δεν είναι όλα όσα υπάρχουν στη φύση προϊόντα προς κατανάλωση ή εμπορική αξιοποίηση.

Πολλά είδη, όπως τα προστατευόμενα κοράλλια, έχουν ανεκτίμητη οικολογική αξία και η διατήρησή τους είναι απαραίτητη για την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την προστασία της βιοποικιλότητας.



Πηγή: skai.gr

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