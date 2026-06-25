Διπλή ανθρωποκτονία σημειώθηκε στο Καμαϊόρε της Τοσκάνης, κοντά στην πόλη Λούκα. Ένας άνδρας εξήντα τριών ετών, δολοφόνησε με κυνηγετικό όπλο τη σύζυγό του, πενήντα δυο ετών, και τον γιό τους, είκοσι τεσσάρων ετών. Στη συνέχεια ανέβηκε στη στέγη του σπιτιού τους, όπου και παρέμεινε μέχρι την άφιξη των καραμπινιέρων.

Μετά τη σύλληψη, η πρώτη φράση που είπε στους ανακριτές ήταν «επιτέλους, ελευθερώθηκα από την παρουσία τους». Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών και περίοικων, στην οικογένεια εδώ και καιρό επικρατούσε ένταση. «Είναι άσχημο να γνωρίζεις ότι ο πατέρας σου σε προτιμά νεκρό, παρά γκέι» είχε γράψει στο διαδίκτυο, πριν τέσσερα χρόνια, ο γιος του δράστη.

Ο εικοσιτετράχρονος είχε αρχίσει να ασχολείται με το τραγούδι και, όπως φαίνεται, ο πατέρας του αμφισβητούσε τη σεξουαλική του ταυτότητα και παραπονιόταν, με σειρά γνωστών, για την οικογενειακή του πραγματικότητα και «το πώς του φέρονταν η γυναίκα και το παιδί του». Χθες, μετά έναν ακόμη έντονο διαπληκτισμό του δράστη με τον γιό του, η μητέρα του νέου επιχείρησε να τον υπερασπίσει. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, φτάσαμε στον τραγικό επίλογο.

Πηγή: skai.gr

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